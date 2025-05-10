今日新聞8分鐘｜鐵騎士避車墮地　私家車冷漠走｜鬧市七人車任走

串燒店爆爭執 熟客做和事佬遭割傷頸 惡男被捕舉中指叫囂

銅鑼灣發生襲擊案。今日（10日）凌晨5時39分，一名男子和朋友在登龍街36至48號地下一間串燒店用餐，其間與店主疑因空間讓路問題爭執。在場一名熟客做和事佬勸止，卻被該男子襲擊，用玻璃杯當武器施襲。男食客頸部受傷，由救護車送往律敦治醫院治理。警方接報到場，拘捕涉案男子。

Keeta荃灣區外賣員罷工 要求提高單價 批優先派單機制如減人工

外賣平台Keeta今日（10日）有外賣員發起罷工行動。多名在荃灣區工作的Keeta電單車、單車及步兵外賣員在社交平台發表公開信，表示自今年5月起，Keeta平台持續降低每單酬勞（「單價」），導致收入大受影響，故決定即日起在繁忙時間罷工，抗議平台的不公平政策，直至Keeta調整單價為止。

今日中午12時許，約40多名Keeta外賣員在荃灣海壩街附近聚集示威，高舉寫上「WAGE CUT SCAM（減薪騙局）」、「開工搵命博，做到冇尊嚴」和「杯葛KGO」的示威標語，並高呼：「Stable fee Fair pay（穩定訂單費 公平薪金）」以及「We want justice!（我們要公義！）」等口號，除了要求Keeta調高單價，更批評Keeta的「K GO」優先派單機制，實際上是「迫外賣員向下競爭嘅計劃」。

車cam｜中區鐵騎士避車 人車分離拋墮路邊 私家車冷漠離去惹議

中區半山發生交通意外。今日（9日）中午約12時18分，一輛電單車沿羅便臣道落山；途至摩羅廟交加街時，據悉煞掣閃避一輛右轉的私家車，登時人仰車翻。29歲鐵騎士腳部擦傷，嘴部流血，由救護車送往瑪麗醫院治理。

案發一刻車cam片段曝光，相關片段屬於涉事私家車。當時私家車正沿羅便臣道上山，右轉入摩羅廟交加街之際，電單車駛至，私家車見狀響號，鐵騎士煞掣後即人車分離，拋墮路邊，其頭部撼向路壆，幸有頭盔保護，否則不堪設想。事後私家車未有停下，轉入摩羅廟交加街繼續離去。片中傳出男聲問說道：「有冇撞到呢？」惟另一男聲回應：「關我X事。」

大地任我行｜銅鑼灣鬧市私家車行人路「慢遊」 途人震驚：咁搞笑

銅鑼灣鬧市有私家車「大地任我行」。今晚（9日）網上流傳影片，見到一輛黑色本田私家車，在時代廣場對開介乎利園山道至波斯富街的一段羅素街行人路上慢駛。當時遊人如鯽，私家車在人群中緩緩前行。途人為避開私家車，只能靠邊步行，亦因此「回頭率」極高，不少人避過私家車後，不禁回頭觀看眼前「奇景」。

有途人不值司機所為稱，「即刻可以告佢呀！」、「咁搞笑？」片中亦傳出數下車輛響咹聲，但未能確定是否由涉事私家車發出。私家車其後駛入波斯富街，左轉往利舞臺方向。另一段影片則見到，私家車轉入波斯富街後，不夠一個街口，已被交通警員截停。

警方回覆《香港01》查詢時表示，事發4月30日晚上7時06分，警方接獲一名女途人報案指，一輛私家車駛上羅素街行人路西行，轉入波斯富街，警員跟進截停涉事私家車，記錄涉事司機資料，繼續調查事件。

海皇結業｜捱疫情八折出糧今遭拖數 員工：點解咁對生活賣力嘅人

海皇粥店周三（7日）晚突然公布終止全部業務，並結束所有員工僱傭合約，飲食業職工總會今日（9日）舉行「海皇粥店員工諮詢大會」，協助受員工追討欠薪，現場有約百人出席。工會估計欠款金額涉逾800萬元，涉及4月份欠薪、遣散費等。積金局代表帶同投訴僱主表格到場，讓受影響員工落案，追討強積金權益。

有工友憶疫情期間公司僅八折出糧，仍盡心盡力，共渡時艱，如今卻遭拖欠薪金等約10萬元，不禁哽咽控訴，「點解要咁樣對一班為生活賣力嘅人？」

王錦輝入學簡介會｜優才讚勝過內地國際學校 本地家長望良性競爭

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，估計約3,000個家庭出席。有經優秀人才計劃來港的家長表示，內地一般只有國際學校注重英語教學，但不注重學術訓練，認為王錦輝中小學課程兼具英語教學、學術及全方面發展，有意為子女報讀入學，現時每月花過萬元培養子女學術能力。

有香港家長則表示，高才通等人才計劃的家長安排子女來港升學是良性競爭，「當然有佢哋嘅優勝之處，我哋都可以向佢哋學習」，認為內地學生比較刻苦耐勞，本地學生則需要家人輔助學習，相比之下獨立性有待加強。

巴基斯坦據報首次與印度通電話 尋求與印方會面｜最新

印巴衝突持續升溫，路透社5月10日報道，巴基斯坦軍方稱已對印度發起軍事行動，消息指一名印度高官喪生；印度軍方消息指，目前正向巴基斯坦進行空中任務。巴基斯坦外長強調，近期軍事回應屬自衛措施。《香港01》會持續報道印巴局勢的最新情況。

15歲女搭高鐵到深圳找母親 過站坐到香港 手機不通母親著急落淚

據央視報道，今年「五一」期間，一名15歲女孩獨自坐高鐵從長沙去深圳找母親，結果她坐過站，直接到了香港西九龍站。母親焦急找到警方，在深圳警方和列車工作人員的幫助下，母女倆最終在深圳北站團聚了。