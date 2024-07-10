今日必看8分鐘｜「讀書係本分」片熱傳｜粉嶺可疑女子跟蹤學童

元朗劏房火｜單位焚毀女街坊命危 鄰居憶走火警：好多黑煙走唔到

元朗金輝徑金禧樓一個劏房單位，今日（10日）凌晨時分發生火警，兩名分住同層不同單位的男女疑吸入濃煙受傷，送院搶救，其中女傷者情況危殆。涉事劏房損毀嚴重，有同層街坊形容，火警期間充斥濃煙無法逃生，要由趕至消防員帶走，情況驚險。

伊利沙伯醫院襲警案│妻遇車禍命危 37歲男情緒低落企圖搶槍自殺

伊利沙伯醫院發生企圖搶槍案。周二（9日）晚上7時許，據報一名探病男子，突然在深切治療病房向一名調查意外完畢、正準備離開的交通警員施襲，更企圖搶奪其佩槍。在場另一名警員見狀阻止，並將該男子制服拘捕。消息稱，被捕男子的妻子在周日（7日）一宗交通意外中重創危殆，疑有人情緒低落，突然萌起輕生念頭，企圖搶槍自殺。警方正調查事件始末。

消防指揮船子艇啟德郵輪碼頭對開遇風浪翻艇 兩消防員墮海受傷

啟德發生翻船意外。今（10日）午3時許，警方接報啟德郵輪碼頭對開海面，一艘消防指揮船子艇翻艇，子艇上兩名消防員墮海，其後被救回岸上，仍幸清醒。涉事消防子艇將被拖往西灣河水警基地，數輛救護車在西灣河水警基地戒備，兩名墮海消防員其後被送上救護車送院治理，兩人均戴上頸箍。警方現正調查事件。

更生機構董事涉違商品例被捕 未退還按金書簿費 消息：涉正生會

正生書院自本月7日起停運，有家長日前稱，正生會行政總裁過去曾表示學生要需讀滿兩年才可退回按金，但正生書院宣布停運後，正生會拒絕退還按金。海關今晚（9日）召開記者會表示，本月接獲市民舉報，一間位於離島的更生機構，介紹其為期兩年的訓練課程時涉嫌作出虛假聲稱，表示所預繳的書簿費用可於稍後退回，但機構其後沒有退款；又有職員指家長所付的住宿生活費按金，在其子女完成課程後可退回，但機構在停止提供訓練課程後，職員才表示按金不會因為機構停止提供課程而退還。

入境處拘8名南亞黑工外賣員 3人租售帳號同被捕 每月租金$3000

近年外賣送餐服務日趨普遍，不少人從事外賣員工作，有非法勞工窺準機會，混入這行業賺取報酬。入境處發現有人轉售或出租外賣平台帳號予非法勞工，從中獲利。近日入境處聯同勞工處一連三日展開代號「光影」的反黑工行動，拘捕3名香港居民及8名南亞裔非法勞工。入境處調查發現有人以每月$3000元出租帳號，部分非法勞工已租用8至9個月。

西環60年唐樓外牆石屎剝落 擊傷六旬漢頭部 熱心外籍男上前急救

今日（9日）晚上7時30分，警方接報西環堅尼地城新海旁的美新大廈唐樓，有石屎從大廈2樓外牆位置剝落，跌落簷篷位置，碎片再擊中1名60歲男途人，他頭部受傷清醒送瑪麗醫院治理。剝落外牆面積約2呎乘1呎大小，跌落地面後散開，每塊碎片長約5至10厘米，最大一塊略細於拳頭。碎石覆蓋地面4米乘4米範圍。現場留有血跡。

升中派位｜「讀書係本分」熱傳 三人派名校 校長指對答表情可愛

中一派位2024昨日（9日）放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）三位小六男生訪問片段被瘋傳，緣由其中一位同學指「辛苦談不上」、「讀書係我本分」時，背後兩位同學隨即「O咀」及一臉驚訝，並互打眼色。油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀今日（10日）在電台節目稱，今早曾與三位同學見面，對於受訪片段成熱話三人都「ok無乜嘢」，只是其中一位同學的家長感到忿忿不平。陳校長認為三位同學的表現可愛，解釋「O咀」同學是因驚訝及佩服對方勤奮補習，故作出該表情。

粉嶺拐童疑雲｜可疑女子跟蹤學童兼搭訕 目擊家長：去到邊跟到邊

粉嶺祥華幼稚園驚傳有K1學童昨日被普通話女子跟蹤，校方向全校家長發特別通告，呼籲接送子女時加倍小心看顧，警方特遣隊今日亦在校園附近加強巡邏。《香港01》記者接觸到發現可疑人的家長，她指該名女子在公園跟蹤學童，「去到邊跟到邊﹐有撩講嘢，不停喺（小朋友）面前拍手『很棒！很棒！』咁」，觀察良久得悉非家長時，即上前對質並拿起相機欲拍攝，對方才匆匆離去。

有片｜頑童爬商場扶手電梯從高處墮下 命危送入ICU搶救

7月7日，有網民發影片表示，湖南婁底有男孩在商場扶手電梯玩耍時不慎從高處墮下。據報道，當地街道工作人員稱，目前傷者在ICU搶救，政府已介入。

頑童｢火柴扔坑渠｣引爆沼氣遭炸飛 家長請律師提告：管理單位的錯

不作死就不會死！雲南省西雙版納有一名男童無聊沒事往街道上的坑渠蓋中扔擲火柴，沒想到一瞬間點燃沼氣，強大的衝擊力將坑渠蓋以及男童炸飛。