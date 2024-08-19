消委會｜月刊調查有測試參考內地標準 黃鳳嫻：按產品而定
撰文：郭梓謙
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消委會今日（19日）發布新一期《選擇》月刊，主席黃鳳嫻被問到今個月一項測試中使用內地標準，而非過去常用的國際、歐盟標準，是否與上月農夫山泉「投訴」有關。黃鳳嫻解釋指，一向會為各項產品挑選最合適測試，今次使用內地標準，則因為包含更多細項測試。
新一期的《選擇》月刊，其中一項測試主要參考內地標準《衞生紙》 GB/T 20810-2018的準則，包括吸濕性能、 紙張強韌度、質量、容易沖散程度、柔軟程度、衞生程度及有否含可遷移熒光物質等，測試市面上25款廁紙產品。
檢測廁紙吸濕性能等 消委會：內地標準有更多細項測試
席間有記者問道，今次消委會選擇使用內地標準，而非過去常用的國際、歐盟標準，是否與上月農夫山泉「投訴」有關。黃鳳嫻解釋指，有參考另一個名為「ISO12625」的國際紙巾、面紙巾測試方式，兩者雖有共同地方，但內地標準有更多細項，如易沖程度、掉粉率、柔軟度等，也有更仔細、客觀儀器量度；相反前者有部分實驗方法依靠人手，「相對而言無咁客觀」。
消委會上月瓶裝水測試 遭「農夫山泉」投訴
她強調，每個產品測試時，都經深入研究，包括按產品類別標準、國際通用，講求清晰、客觀。黃鳳嫻舉例指，今期月刊另一項調查已用國際標準參考，而今次亦因特定原因選用內地標準。「兩個標準有共同之處，但講全面度，國家標準有指定方法，但國際標準無。」
消委會上月發布瓶裝水測試，結果顯示內地品牌「農夫山泉」樣本檢驗出每公升3微克溴酸鹽（bromate），達到歐盟對天然礦泉水和泉水的標準上限。農夫山泉其後向消委會投訴和發律師信，批評測試報告不科學，要求澄清道歉。
消委會發聲明回應，與農夫山泉代表會面後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，形容測試樣本歸類出現落差而引起誤會，將該樣本改列為「飲用天然水」的獨立類別，並重新評分，由四星半調整至五星。
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