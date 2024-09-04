今日新聞8分鐘｜工廈通渠後失配件臭足3日｜黃雨一小時閃電七千次

佐敦爆水管｜店舖夜市泡湯 路邊車爆玻璃 男童哭：擔心舅父架車

佐敦文匯街今午（3日）爆水管，狂噴逾2層樓高水柱的「巨型噴泉」，不但波及附近文景樓低層單位，毗鄰店舖亦慘遭「水災」夜市泡湯，停泊在附近的車輛更被強力水柱射爆玻璃，損毀嚴重，一名男童驚悉家人座駕遭殃，又喊又嬲稱：「舅父架車嚟，好擔心！」需警員安撫。有糖水店東主向《香港01》透露，夜市未能營業，煲起的糖水全部報銷，損失約8,000元。

深圳灣大橋車墮海｜警方檢驗涉事私家車 查車禍原因

駐守深圳灣口岸的46歲海關男關員，本周一（9月2日）晚上駕車上班途中，在深圳灣公路大橋失事，連人帶車飛越圍欄跌落2米深海底，被救起送院，惜告身亡。警方隨後將涉事私家車打撈，並送到大欖涌車輛扣留中心。今日（4日）早上人員繼續檢視車輛進行調查工作。

深圳灣車墮海｜專家估計肇事車跳起或翻滾墮海 4呎高欄杆合安全

駐守深圳灣口岸的46歲海關關員，周一（2日）晚上駕車上班途中，在深圳灣大橋意外失事，衝越4呎高橋邊欄杆，連人帶車飛墮兩米深海底，被救出送院後證實不治。有汽車專家今日（4日）在電台節目受訪談及意外原因，估計肇事車輛碰撞後跳起，或翻滾飛墮落海，但認為現場欄杆高度合乎安全，形容今次意外是「始料不及」。

一號風球生效 薄扶林15米高大樹塌下 樹枝橫亘馬路輕微影響交通

一號戒備信號熱帶氣旋警告仍然生效，薄扶林發生塌樹意外。今日（4日）凌晨5時許，沙灣徑25號對開斜坡一棵15米高大樹塌下，部份樹枝橫亘馬路，現場交通輕微受阻。

颱風摩羯．黃雨｜雷雨帶晚上東向西橫掃香港 一小時逾7000次閃電

熱帶氣旋摩羯9月3日下午4時增強為強烈熱帶風暴，天文台下午發出一號風球。摩羯逐漸靠近之際，今晚9時半本港東北面的一道雷雨帶，由東向西橫掃香港，天文台在晚上10時25分發出黃色暴雨警告信號。與此同時，天文台發出的雷暴警告仍生效，在晚上10時至10時59分期間，全港則錄得7,088次閃電，包括1,895次雲對地閃電、5,193次雲間閃電。以雲對地閃電而言，新界東一小時內出現次數最多，達738次。

紅磡工廈修屎渠拖3日 垃圾桶載糞水倒瀉一地 途人險濕身

紅磡恆豐工業大廈一期地下屎渠維修工程拖足3日，污水直流到街外，街上臭氣熏天！《香港01》獲得影片，可見屎渠的U形渠管被拆走後出現缺口，僅以透明塑膠套替代，將污水引流進一個大型垃圾箱，最終垃圾箱滿瀉翻側，猶如「污水瀑布」四濺，有途人險變發臭的落湯雞。現場亦見污水夾雜紙巾及疑似排洩物，更有管理處人員將一桶桶污水倒進路邊渠口，衞生堪虞。

廉署控警隊明日之星何兆東 涉收商人114萬現金禮物 泄密及優待

廉政公署今日(4日) 落案起訴警務處總督察何兆東及其妻子，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，在履行職務時優待該名商人，並涉嫌公職人員行為失當，於履行公職期間，多次向該商人洩露警方內部資料。二人獲廉署准予保釋，星期五(6日)在東區裁判法院提堂，以待準備轉介區域法院文件。

港大風波｜消息：王于漸留任首席副校長至明年6月 宮鵬官復原職

港大校委會副校任命風波引起關注，政府6月成立調研小組介入，並提出最新結論，校委會今日（3日）下午舉行特別會議聽取小組報告，校校長張翔及以主王沛詩為首的校委會，已接納所有建議，包括被「降呢」的王于漸，復任暫任（interim）首席副校長，至明年6月約滿為止；張翔親自物色的宮鵬，按合約繼續出掌較重要的副校長（學術發展）一職，屬正式委任，而非轉任暫副校長（環球事務）。

大熊貓盈盈bb｜家姐大笑伸脷似愛因斯坦 網民笑言:就叫愛因斯坦

海洋公園大熊貓盈盈所生的一對龍鳳胎BB又有新相，園方今日（3日）發布的三張相片，見到家姐擺出不同表情，不論是大笑、伸脷、或是以嚴肅神情做掌上壓，與「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）也甚為相似，難怪園方也叫家姐做「愛因斯坦熊貓」。