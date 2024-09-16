今日新聞8分鐘｜北角警員開火制服持刀漢 ｜網民悼念單車女網紅

消委會｜一家四口花千元加購指定位靠窗口 登機前突被改封窗位

消委會今日（16日）發布新一期《選擇》，當中提到三宗涉及機票附加服務的投訴個案，其中有事主額外加逾千元購買指定窗口座位，登機時才被告知未能安排；亦有個案的機票包含手提行李，惟到機艙門口突然被要求將行李寄艙，事主只能狼狽地在地上整理行李。

消委會建議，若遇服務調動，業界要適時及盡力為乘客提供具體和準確的資訊，例如考慮將預選座位的變更納入主動通知的範疇，讓乘客可及早應對。

南方航空往烏魯木齊航班無法啟航 乘客機上呆坐3小時無冷氣焗病

中國南方航空一班原定周日（15日）下午啟航往新疆烏魯木齊的航班CZ 604，疑因機件故障延後至晚上8時才讓乘客登機。機上不少乘客都是準備前往北疆看秋色，怎知上了機後一直呆等起飛，期間沒有冷氣，機艙服務員打開機門「唞氣」，但仍有乘客不適，需召援警察及救援員，最終到晚上11時許宣布航班取消，所有乘客落機。

有乘客表示，航空公司稱改今日（16日）早上11時啟航，但事件已打擊旅行興致，「取消旅行團、退錢最好，直情唔想出發！」

有片｜碩門邨男女街頭拉扯手臂 女子痛哭狂道歉 街坊見疑即報

沙田碩門邨有街坊在網上發帖，指上周六（14日）晚上7時許，目擊碩門邨一期附近街頭發生懷疑襲擊事件，一名女子遭一名白衣男大力拉扯，事主喝止對方卻遭惡言相向。受害女子更哭訴曾受暴力對待，求助說：「求吓你幫我報警！」但女子疑情緒不穩，之後又反覆道歉，最後她被白衣男拉走，街坊當時已立即報警，惜警方到場後兩男女已離去。街坊嘆稱事發期間沒有途人伸出援手，只盼該女子一切安好。

北角開槍｜錦屏街家暴案 警開火制服持刀漢 38歲疑犯胸口中槍亡

北角發生家暴襲擊案，警員開槍擊斃疑犯。今（15日）晚約9時19分，警方接獲錦屏街63號一名女子報案，指其丈夫襲擊她及其母親。據悉，警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止疑犯。疑犯胸口中槍倒地，送院後不治。案件交由港島總區重案組接手調查。

北角開槍-警方強調情況危急 鄰居憶述警呼喝數次後傳槍聲

北角錦屏街昨日（16日）晚上發生警員開槍案。38歲男子疑襲擊母親及妻子，情緒激動手持菜刀及剪刀逼近上門調查的警員，最終被警員開槍制服，送院不治；案件現正由港島總區重案組跟進。記者今早到大廈了解，鄰居稱死者為該單位業主，平日與家人相處融洽，但近日明顯精神狀況有異。事發時聽到警員大叫：「放低把刀、放低鉸剪！」呼喝三四次後即傳出一下槍聲。

北角昨晚發生家暴襲擊案，警員開槍擊斃疑犯。周日15日晚上約9時19分，警方接獲錦屏街63號一名女子報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。據悉衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男疑犯，惟送院後不治。案件交由港島總區重案組接手調查。

內地單車女網紅「海莉子Hayley」客死異鄉 網民湧抖音小紅書悼念

大嶼山今午（15日）發生致命車禍，31歲姓潘內地單車女於羗山道落斜失事，越線直撞旅遊巴，捲入車底，爆頭身亡。消息指，女死者為內地網紅「海莉子Hayley」，其抖音有近1.3萬名粉絲、有超過18萬「點讚」數量；在小紅書及嗶哩嗶哩亦頗有名氣，經常分享於不同地方的「騎遊」的片段。從她最新一條抖音影片可見，今早她與約10名單車友人於迪士尼附近集合，詎料數小時後便命喪輪下。大批網民湧入留言悼念。

特朗普再遭企圖行刺 被捕槍手身分曝光

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月15日在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）打高爾夫球時，再次險遭暗殺。特工發現一名疑犯和一支AK-47式步槍，疑犯已被捕。特朗普安全無虞。

香港美誠月餅｜官方抖音門店客服覆廣州傳媒：品牌基因源自香港

近日內地主播帶貨平台「三只羊」力推的「香港美誠月餅」被揭沒有在香港出售或製造，產品產自廣州及佛山廠房，《香港01》也發現其香港公司登記地址為灣仔一間秘書公司。有內地傳媒以消費者名義，諮詢美誠月餅官方抖音銷售門店客服，對方解釋「品牌基因與研發團隊均源自香港」，為了更好的拓展市場需求，故在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地；但迴避回答「香港有賣嗎」問題，沒正面回覆「廣州哪裡有賣」，更着佯裝顧客的記者「對於不實報道，也辛苦您不要相信」。