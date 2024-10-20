《鬼馬雙星》50周年特別重映　觀眾：入座率約8成

「勤力就會發達嘅咩？你唔去睇下新界啲牛！」香港人這句經典語錄，原來出自50年前一套曾創出超高票房紀錄的港產片：許氏兄弟的《鬼馬雙星》。該片今日(20日)重登大銀幕，吸引不少老中青觀眾入場，讓上一代香港人重溫集體回憶、也讓新一代有機會在大銀幕欣賞經典神戲。有入場觀眾表示，舊戲重上仍吸引大批戲迷入場，入座率約8成，「隔離其他house啲戲只賣得十張八張票」。



50周年紀念優惠票價$50 有內地旅客捧場

由冷面笑匠許冠文自編、自導，並與胞弟許冠傑、許冠英合演的《鬼馬雙星》，於1974年10月上畫，票房高達600萬港元，而當年的戲票每張約為2至3元，成為開埠以來收入最高的電影。

適逢《鬼馬雙星》50周年，尖沙咀海運戲院今日安排特別場放映該片，以50元作紀念優惠票價，觀眾更可憑票獲贈電影海報一張，以及印有許冠文、許冠傑劇照的特別版戲票，讓觀眾作珍藏。

現場所見，除了年長觀眾外，有為數不少的年輕觀眾，更有內地旅客專程購票入場，說希望重溫經典好戲。《鬼馬雙星》的笑位不絕，播放期間不斷引發連串笑聲，電影完場時，現場觀眾更拍掌致敬。

觀眾更獲贈特別版紀念戲票。（王小姐提供圖片)

首次大銀幕觀賞許氏電影觀眾：如每月都播放他們電影必會購票入場

觀眾王小姐表示，今日入座率約8成，比其他場次的電影更受歡迎,「隔離其他house啲戲只賣得十張八張票」。

她是第一次在電影大銀幕觀賞許氏電影，讚賞戲中的笑位不絕，而且一點也不過時，認為許冠文當年的思維已走得很前。她又讚赏電影製作認真，意想不到50年前的電影編劇細緻緊湊，坦言近年已很少買票入場看電影，今次認為是難得的經典重登大銀幕，不想錯過，「很欣賞許氏兄弟的電影和音樂，笑之中是有思想、有意義！如果每月都播放他們的經典電影，必會購票入場。」

觀眾憑票獲得50周年紀念海報（王小姐提供圖片)

《鬼馬雙星》不少對白已成為經典至今

現年82歲的許冠文，有冷面笑匠之稱，開創本港喜劇電影先河；而許氏電影更會由有歌神之稱的許冠傑創作主題曲及插曲，多首都膾炙人口。

許冠文在該片創作的不少對白已成為經典，流行50年，包括「勤力就會發達嘅咩?你唔去睇下新界啲牛！」、「好彩？世間上邊有咁多好彩！」，電影中一個電視問答遊戲環節，更出現21世紀經常出現的IQ題：「有邊個月份有28日？」

該片當年除了創下票房紀錄，由許冠傑作曲、填詞的同名主題曲《鬼馬雙星》更成為英國BBC廣播頻道第一首播放的中文歌。