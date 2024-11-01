今日新聞8分鐘｜北角車禍直擊消防救護救人｜吊船斷纜工人半天吊

觀塘道私家車疑失控撞欄翻側 司機自行爬出

牛頭角發生交通意外。今日（1日）清晨6時11分，一輛私家車駛至觀塘道近牛頭角下邨時失控「自炒」，撞欄後翻側。私家車車頭損毀，幸司機有驚無險，沒有受傷，自行爬出車外，警方正調查事故原因。

香港仔街市海鮮檔主收電話恐嚇 開工發現檔口遭淋紅油失萬元

香港仔街市地下兩間海鮮檔清晨被人淋紅油，魚缸、魚檯位置及招牌染上紅色油漆。檔主劉先生表示價值數萬元的海鮮報銷，懷疑事件與早前競投店舖爭執有關。據了解檔主曾收到電話恐嚇。

壁屋監獄懲教職員放工 附近小巴站遭3刀手伏擊斬傷 O記到場調查

西貢壁屋監獄對開發生斬人血案。今日（1日）中午12時57分，警方接報一名男子在壁屋監獄對開小巴站被3名男子用刀襲擊。據報刀手是中國籍，逞兇後登上接應私家車逃去無蹤；傷者眼眉、頭及手受傷，神智清醒，由救護車送往聯合醫院治理，之後被送上病房留醫。懲教署回覆《香港01》查詢證實，一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理，下班後遭數名兇徒持刀襲擊，其後被送往醫院救治，現時情況穩定。署方對於事件深表關注，並對兇徒目無法紀的行為予以強烈譴責。職員關係及福利組人員現正向受襲人員及其家屬提供適切協助。

中環碼頭撞船｜翠華船務包船泊岸撞碼頭 工人：啲人飛晒出去呀

翠華船務一艘接載南丫發電廠地盤外判建築工人的包船，今日（11日）早上在中環9號碼頭泊岸準備上客時，船頭右方撞向碼頭，逾40人受傷，其中34人送院。有傷者形容船速快，似乎在沒有減慢的情況下直撞碼頭，坐前排的乘客難抵衝力「飛咗出去」，有人在地上打滾。

北角七人車撞兩女 直擊消防救護救人全過程 網民讚有效率

一輛七人車昨日（30日）於北角長康街落斜後，在路口轉彎入英皇道時懷疑失控，直撞向兩名等候過路的女途人，其中一人更被連人帶欄推出馬路，倒臥車頭動彈不得，一度昏迷，所幸她送院經治理後，傷勢有好轉。網上今日（31日）流傳一段影片，直擊消防員及救護員趕至現場，拯救傷者的整個過程，影片長約8分鐘，當中經過剪輯。兩名傷者分別倒臥在車頭前方及坐在行人路，均有反應，多名駕駛人士上前慰問傷者，七人車司機亦有下車了解。

九龍灣吊船斷纜墮平台 工人安全帶保命懸半空 消防飛將軍救下

今日（1日）上午9時許，九龍灣宏開道16號德福大廈發生驚險吊船事故。一艘在外牆工作的吊船，疑繩索損毀跌落平台，吊船上的工人幸綁有安全帶，沒有隨吊船墮下，但也懸於半空，要消防員拯救。勞工處回覆《香港01》查詢表示，該處已知悉事件，並展開調查。德福大廈管理公司夏利文物業管理有限公司則回覆稱，一直嚴格遵循勞工處的相關工作指引，對大廈的吊船進行定期保養，並於使用前進行例行檢查；相關政府部門亦已到場了解，沒有需要跟進事項，而故障成因已交由保養承辦商進行獨立調查。

康妮襲台│星宇客機驚險降落桃園機場 遇強風疑重落地機師被停飛

颱風康妮襲台，台北桃園機場吹強風，大量航班須轉降至其他地方包括香港機場等。然而，一架由沖繩返回台北的星宇航空客機，於第一次嘗試在桃園機場跑道著陸時，疑因強風被吹至全機打側，並左右搖晃，機翼險擦撞跑道。機師隨即執行重飛程序，在盤旋後終成功著陸。惟根據台媒引述民航局指，該航機疑因天氣不穩導致重落地，已要求機組人員停飛，並接受相關調查。

警搗新興毒品太空油煙彈工場拘20歲無業男 形容太「兇」油可致命

警方毒品調查科搗破長沙灣工廈一個太空油製作工場，案中檢獲合共約1.5公斤懷疑依托咪酯，拘捕一名20歲無業男，將被控管有第1部毒藥案件罪名。依托咪酯是一種根據法律需要醫生處方的麻醉劑，被不法分子混入電子煙彈，成為俗稱「太空油」的新興毒品，近年被青少年濫用。警方直斥毒販行為不負責任，為了謀取利潤而製造太空油是十分可恥，而且加工工場環境簡陋，土法製造的太空油分分鐘令吸食者致命。警方形容太空油為太「兇」油，可以用電子煙吸食，容易被人誤會可輕易吸食，以致吸食人數有上升，警告切勿吸食，並提醒家長留意子女有無怪異舉動，例如抽搐等，以判斷有無吸食太空油習慣，盡早向警方及社工求助。

電子告票擬明年上半年推 11.18起蒐車主聯絡 增轉數快等繳費法

警方計劃明年上半年試行將俗稱「牛肉乾」的交通違例告票電子化，適應期內仍會「雙軌並行」發出實體告票，運輸署本月18日起會開始收集車主及駕駛者的電子聯絡方式。警方指，告票電子化可為市民提供更多選擇，除了傳統繳款方法，會推出告票專屬網站及手機應用程式，加入全新嘅繳款方法，包括轉數快、信用卡及電子錢包等，供市民選擇。