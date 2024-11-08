今日新聞8分鐘｜男子入鳳姐劏房盜錢｜17歲仔吸3啖太空油即上癮

夏寶龍深圳主持涉港座談會 李澤楷、郭炳聯、李家傑、吳天海赴會

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍南下，今日（8日）在深圳主持召開有關香港發展的座談會，特首李家超率領政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞及部分局長及獲邀商界人士，今早在政府總部集合，再分乘多輛專車到深圳五洲賓館出席早上十時開始的座談會。座談會在傍晚大約五時半結束，之後約六時再舉行晚宴。

現場所見，政府官員還包括創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長邱應樺、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長林世雄、財經事務及庫務局副局長陳浩濂。

旺角男子離奇墮斃 警單位內發現打鬥痕跡 拘一男涉串謀傷人

旺角登打士街36號恆威商業中心今早（7日）一名41歲姓關男子離奇墮樓，當場斃命。有人在墮樓前曾報警求助，指遭人追趕。警員在上址一單位內發現打鬥痕跡，調查後發現一名42歲姓何男子懷疑與案件有關，涉嫌串謀傷人被捕，他現正被扣留調查，案件交由西九龍反三合會行動組跟進。

有汗出無糧出｜東涌公屋地盤工人追薪逾千萬 二判墊支$300萬出糧

日（8日）上午9時許，逾50名二判工人到東涌第100區公屋地盤追薪，工人高舉「房屋署東涌精進100(區) 有汗出無糧出」的橫額抗議，一邊高喊「房署地盤，無良精進，有汗出無糧」等口號，又用水馬封鎖地盤出入口，警方到場調停。多個工種的工人被欠薪，其中釘板及泥井工就被拖欠約1200萬薪金，料各工種總共被拖欠約2000萬薪金。有二判判頭因大判拖糧，自己墊付300萬元向工人支薪。

房委會發新聞稿回應事件，指一直按工程合約和既定程序支付工程費用予總承建商，並一直責成總承建商妥善處理合約分判商工人的薪金安排及解決任何欠薪問題，房屋署高層要求總承建商積極處理問題，目標是在11月解決工人欠薪問題。勞工處則證實已接獲工人求助，並聯繫相關承判商及各持份者，共同協商解決工友欠薪事宜。

車cam直擊｜西營盤貨車尾板打開行車 警拘47歲男子涉危險駕駛

警方表示，留意到網上片段，顯示於昨日（6日）上午9時，一輛輕型貨車沿西邊街左轉往高街行駛，其間貨車尾板打開，對其他道路使用者構成極大危險。

港島總區交通部交通調查組人員隨刻主動展開調查，於同日在上水拘捕一名47歲本地男子，涉嫌「危險駕駛」。

有片︱沙角邨垃圾筒起火 波及其他雜物 街坊驚呼︰愈燒愈大

沙田發生火警。今日（8日）晚上零時許，沙角邨雲雀樓對開垃圾房旁一個垃圾筒冒煙起火，多名街坊見狀報案。消防到場將火救熄，經初步調查後，相信起火原因無可疑。事件中無人受傷，毋須疏散。

土瓜灣馬頭角道清潔工發現80發子彈 警取走化驗 交CID跟進

今日（8日）上午9時36分，警方接獲清潔工人報案，指在土瓜灣馬頭角道118號對開發現80發子彈。人員接報到場，經初步調查，將該批子彈檢取並帶走作化驗。案件列彈藥發現，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進。事件中無人受傷。

有片│元朗驚現鳳樓賊！踢拖男疑入鳳姐劏房盜$4.1萬 網民：人渣

元朗疑出現鳳樓賊，有傳鳳姐痛失4.1萬元皮肉錢！有網民於社交媒體Threads上傳2條閉路電視影片，留言指片中戴口罩、穿拖鞋的灰衣短褲中年男子，在元朗利群樓入屋偷取性工作者4.1萬元，希望網民提供該男子的資料，會予以薄酬。

網民怒斥該名鳳樓賊人渣不如，「皮肉錢都偷，好賤格！」、「佢要落無閒地獄」，甚至指賊人疑是慣犯，曾有在鳳樓偷竊前科，「呢條友係建興（旺角某鳳樓大廈）都比人貼過出嚟」，又呼籲認識他的人作出舉報。

太空油｜17歲仔吸3啖就上癮 指3成同學有吸食 女生斷片被性侵

新興毒品「太空油」依托咪酯近年在港濫用個案急速上升，並蔓延至社區及校園。鑑於吸食趨勢激增，保安局局長鄧炳強表明最快將於明年首季修例，把「依托咪酯」列為法定「毒品」。

香港青年協會「青年違法防治中心」過去3個月處理65宗與太空油問題相關的青年個案，年齡介乎12歲至33歲，情況令人憂慮。一名17歲男生被同學邀請吸食含「太空油」的電子煙而上癮，他指在校園內俗稱「油仔」。他形容吸3啖已上癮，之後月花約2000元買煙彈。有朋友曾吸食後倒地遭警察截查，謊稱是普通電子煙就「無事」；亦有女同學吸食後「斷片」遭性侵。

颱風銀杏．最新消息｜天文台發一號風球 至少維持至周六中午12時

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／強颱風／打風／維港泳／周末天氣】熱帶氣旋銀杏今日（8日）凌晨進入本港東南800公里警戒範圍，天文台下午12時40分發出一號風球，至少維持至明日（9日，星期六）中午12時，預料熱帶氣旋警告信號仍要在星期日（10日）早上維持，原定當日舉行的新世界維港泳極大可能取消。

天文台於清晨4時45分指出，超強颱風銀杏已減弱為強颱風。天文台指由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。

何宛淇冀餐廳門口加裝小型斜板共融設施 黃家和：業界應增加培訓

殘奧硬地滾球金牌得主何宛淇日前因坐輪椅進入餐廳被拒，她今日（8日）接受電台訪問時重提事件，指店方於事後有接觸自己，並解釋職員不太認識相關資訊及應對方法。她認為，餐廳和殘疾人士應互相了解，又指理解部份餐廳設有梯級，但期望透過今次事件提高社會共融意識，並稱不少餐廳設合作措施，例如安裝可拆卸的小型斜板、配置容易調配的枱櫈等。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，相關情況並不常見，但事件反映部份餐廳對《殘疾歧視條例》的認識不多，期望餐廳增加培訓、政府多加宣傳。

騙徒贈退休婦31金條訛稱扣關 扮警隊副處長共騙$45萬「放行費」

騙徒經常假冒政府高官進行欺詐行為，過往曾試過用AI影片冒保安局局長李家超推介高回報投資，又曾冒充警務處處長蕭澤頤發懷疑釣魚電郵。警方再揭發一宗假冒警隊高層的騙案，案中70歲退休女商人更蒙受損失。事主早在2020年已被騙投資，騙徒稱會寄31條金條包裹以示誠意，其後訛稱在過關時被扣查，事主被騙支付20萬元關稅。當時事主仍未意識受騙，今年騙徒再聲稱包裹涉非法活動，派同黨假扮成警務處副處長（管理）陳俊燊，訛稱案件「有得拆」，事主聽信騙徒所言轉帳25萬元「放行費」。她其後到中區警署查詢包裹被扣留的情況，始驚悉遇騙。