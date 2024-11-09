今日新聞8分鐘｜吊籠急墜 男工命喪｜粉嶺男暈倒　兩休班消防施救

油麻地新填地街單位廚房起火 大廈外牆棚架熏黑 逾10人疏散

油麻地發生火警。今日（9日）上午11時42分，新填地街184號一唐樓單位的廚房發生火警，冒出濃煙。消防接報後，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約13分鐘後將火救熄，事件中10多人疏散，無人受傷。現場可見，大廈頂層的外牆棚架有被熏黑的痕跡，懷疑被火勢波及。警方正調查起火原因。

內地女大鬧飛機毆打空服員 大叫「我有背景」 航空公司不願回應

一架由大陸黑龍江省飛往江西省的班機，7日傳出乘客鬧機事件。一名女子起飛前拒絕收起桌子並繫安全帶，不但大鬧機艙，還把空少手臂抓傷，叫囂聲稱自己「有背景」。

事發後女子被制伏帶下機調查，班機延誤近1小時才起飛。

車cam直擊｜黃大仙鐵騎士捱撞瞓地周身傷 還原經過狠批的士司機

黃大仙發生車禍。昨晚（8日）9時許，一輛電單車沿龍翔道往馬仔坑道迴旋處行駛，駛入迴旋處時，被的士撞到，30歲魏姓鐵騎士人仰車翻，手腳和腹部受擦傷，清醒送院治理，70歲李姓的士司機在場協助警員調查，通過酒精呼氣測試，警方正調查車禍原因，暫時無人被捕。

旺角彌敦道私家車亂「飄」 剷行人路撞歪路牌嚇到途人彈開

旺角發生驚險交通意外。網上流傳一段10秒影片，一架白色私家車沿彌敦道往太子方向行駛期間，去到新興大廈對開時，由快線緩緩橫跨三線「飄」向慢線，繼而剷上行人路，撞歪一塊街名路牌始停下，傳出一聲巨響。當時行人路上有多名途人，有人幾乎被私家車撞到，被嚇一跳即時「彈開」，幸有街名路牌阻擋，途人才不至被私家車撞到。

車Cam｜寶馬山Tesla駛上行人路 途人與狗企定定 網民﹕入得危駕

網上流傳有Tesla私家車未有遵從交通規則，駛上行人路的車cam影片。片段拍攝於昨日（8日）上午8時許，片主的車輛當時沿北角寶馬山道對開下斜，駛至近賽西湖公園對開時，對面行車線交通頗為擠塞，已形成車龍，一輛白色Tesla私家車未知是否想繞過車龍，竟逆線行車，與片主的車輛車頭相對。Tesla收慢後並沒有打燈切回正線，突然便扭右駛上行人路，繞過片主的車後，才駛回正線。

大圍柏傲莊三期地盤疑吊籠失靈下墜 男工被夾昏迷送院搶救不治

今日（9日）下午1時27分，警方接獲報案，指大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤，一名41歲姓陳男工人懷疑在升降機吊籠工作時發生故障，吊籠疑曾下墜，事主的腰部其後被一個鐵框壓住受傷，昏迷不醒。救援人員接報趕抵，將41歲姓陳傷者送往沙田威爾斯親王醫院搶救，於下午2時25分惜告不治。

好人好事｜粉嶺男小巴上暈倒 兩休班消防施救 目擊者：唔該你哋

粉嶺聯和墟昨日（8日）有人暈倒，幸得兩名熱心休班消防員出手相助，事主終回復清醒送院治理。《香港01》接獲讀者提供片段，一名中年男子在小巴座位上暈倒，情況危急。有途人見狀曾詢問身邊有否懂急救的人，兩名身穿深色上衣的男子，隨即上前將傷者搬離座位，讓其側卧車廂地板上。兩名男子見義勇為的舉動，獲在場人士大讚，影片中更有人更安撫其他人表示：「唔使驚，佢哋（救人者）係消防嚟！」，最終傷者成功恢復意識，清醒送院治理。

警拘126人涉詐騙及洗黑錢呃$5.7億 77歲苦主失$5900萬畢生積蓄

警方港島總區於今年10月28日至11月8日，展開為期12日的反詐騙及洗黑錢的「穿雲」行動。行動中，警方以「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢」等罪拘捕126人，年齡介乎14歲至78歲。他們牽涉110宗案件，當中包括假冒官員、投資、求職及網上購物騙案等，一共涉及325名受害人，損失金額共超過5.7億元，其中損失最多的案件為一名77歲退休人士被騙取5900萬元，為他的畢生積蓄。警方亦提到，由今年9月新學期開始，接獲55宗內地港漂學生誤墮「假冒官員」騙案，涉案騙款高達3900萬港元。

18歲港漂生誤信假公安 拍禁錮求饒片交微信密碼 父險被騙$600萬

警方港島總區由9月開學至今2個月，接獲55宗內地港漂生誤墮「假冒官員」騙案，涉及騙款高達3900萬港元。其中一宗案件，18歲大一生阿聰（化名）10月初收到來自騙徒的視像通話，當時對方身穿像真度高的內地公安制服，向他展示一份涉案通知書，訛稱阿聰因事被限制出入境香港。由於騙徒一直沒有向阿聰索取金錢，令他不虞有詐，跟從騙徒一切指示，自行拍攝假扮被禁錮的相片，交出其微信及其他通訊軟件的帳戶和密碼，到偏遠郊區匿藏。最終騙徒透過阿聰的微信向其父親索取600萬港元，幸父親及時識破報警求助，未有造成任何損失。

器官捐贈｜29歲設計師心衰竭獲新心續命 術後嘗久違淋浴激動落淚

「換了心後，好似同多個人一齊生活。」年僅29歲的Marco，2021年患上爆發性心肌炎，並出現心衰竭，雖已安裝「人工心」續命，但仍有死亡風險。去年Marco獲有心人捐贈合適心臟，當收到醫院通知，即激動落淚，「第一時間say yes」，翌日早上動手術。過往由於人工心沾水會漏電，他已沒有洗澡長達一年，在重獲新「心」後，他終可嘗到期待已久的「由頭淋到落腳」，喜極而泣：「原來仲有機會咁樣沖涼。」

負責治理Ｍarco的葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖表示，雖然「人工心」能讓心衰竭病人維生，但仍有可能引起各種併發症，故死亡風險仍然高，並非每位病者都如此幸運。今日（9日）是器官捐贈日，他與重獲新「心」的Marco齊心呼籲市民登記器官捐贈，讓病者有重生的機會。