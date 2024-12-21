今日新聞8分鐘｜中國富商泰緬當街遭綁架｜運油車切線撞私家車

荃灣私家車司機疑眼神閃縮惹警截查 揭車內藏小量「K仔」被捕

荃灣發生藏毒案件。周六（21日）凌晨4時許，警方新界南衝鋒隊人員，搭乘衝鋒車在荃灣區內巡邏期間，駛至荃灣青山公路-荃灣段江南工業大廈對開時，發現一輛私家車泊在工業大廈外，司機見到警員時據報眼神閃縮，警員認為有可疑遂上前截查。

冬至｜市民花二千買火鍋料 海鮮檔嘆人流稀生意差 訂貨量大減

今日（21日）冬至，所謂「冬至大過年」，早上約十一時，在九龍城衙前衛道街市，有不少市民出動前往街市掃貨，準備一桌好菜與家人共享團圓飯。其中有市民花2,000元購買牛肉及海鮮來預備火鍋晚餐。有雞檔負責人預料銷情僅比平日多一成，或因多了市民北上或外遊。另外，有海鮮檔負責人就稱早上黃金時間人流稀疏，形容今年市民消費保守，訂貨量較往年大減九成，整體銷情較平日增，但生意仍然差。

冬至聖誕｜深圳客中環石板街打卡邊走邊吃 感節日氛圍 攤檔旺丁

今日冬至（21日），距離聖誕節亦只有數天，中環石板街（砵典乍街）兩排攤檔掛上了琳瑯滿目聖誕飾物，吸引不少遊客拍照打卡。有深圳旅客專程來港感受聖誕氣氛，並計畫在香港遊玩一天，「我們來這邊就是想打卡一些聖誕氛圍。」

上環珍妮曲奇「翻生」 人龍再現內地客排隊搶購 韓國客慕名而來

廣受內地客歡迎的上環「珍妮曲奇」，數月前被不少網民指人氣不再，排隊人龍消失，不過，聖誕節臨近，似乎情況「翻生」，日前小紅書更流傳湧現大批韓國旅客前往捧場。

聖誕節｜HK Express登機櫃位排長龍 家長自製11日悠長假期遊首爾

聖誕節假期將至，大批市民計劃外遊。機場今午（21日）部份辦理登機手續的櫃檯大排長龍，市民旅遊目的地主要為日本、南韓及台灣。有家長更特地請假自製11日悠長假期，帶女兒到南韓首爾旅遊。被問到為何不避開旅遊高峰期留港消費，有市民說︰「平時我都留港消費。既然都係消費，即係又要旅行又要消費，生活都係咁。」

影片曝光｜中國富商泰緬邊境當街遭綁架 女親友試圖營救慘遭拖行

日前一個片段在網絡瘋傳，一名78歲中國籍商人U Yan Chan在12月13日在泰國及緬甸邊境城市大其力(Tachilek)遭人綁架，事主一名女親友跑出阻止時，更被車子拖行數米，過程被CCTV拍到，由於事發時是白天，且事發地更離警署只有70米，引發熱議。

車CAM直擊︱太子道西捱切線運油車撞 私家車打白鴿轉險成三文治

今日（21日）中午11時55分，九龍城太子道西287號寶堡大廈對開西行線，一輛運油車與一輛本田私家車相撞，其中私家車剷上路邊花槽。事後，網上流傳一條車Cam片可見，當時運油車正在沿第4線行駛，打算切往3線時，從後撞到私家車。

私家車捱撞頓時失控，向右「打白鴿轉」180度，車頭硬撼花槽，再揳入運油車與花槽之間窄小空間，險被夾成「三文治」，部分零件飛脫。影片就此結束。

車Cam直擊｜紅磡的士疑「睇錯孭仔燈」 單車男遭攔腰撞飛倒地

紅磡發生交通意外。昨晚（20日）晚上10時19分，一輛的士及單車在紅磡道及庇利街交界相撞，單車男被撞飛倒地。網上流傳一段車Cam片段，可見一名疑身穿外賣平台風褸的男子，按綠燈行車燈號由庇利街右轉入紅磡道，期間一輛沿紅磡道東行的的士突然駛至，攔腰撞向單車男，他隨即被撞飛上車頭擋風玻璃，再反彈落地，狀甚痛楚。其後，單車男負傷站起身，的士司機亦落車了解情況，單車男更指著交通燈與的士司機理論。

有片｜深圳前海壹方城停車場電車突自燃 長城稱暫無起火原因信息

《 南方都市報》報道，12月17日，有網民拍片稱「新能源汽車在商城停車場自燃」。深圳寶安壹方城證實：商場負一層8區確實有電動車起火，並無人員傷亡。目擊者稱涉事車型為長城魏牌。

德國馬格德堡聖誕市集遭汽車衝入 最少2死 沙特阿拉伯譴責

德國薩克森－安哈爾特州（Saxony Anhalt）馬格德堡市（Magdeburg）一個聖誕市集12月20日遭汽車衝入，造成至少2死60傷，涉事司機落網。當地政府指疑犯是一名沙特阿拉伯人，沙特外交部譴責事件，但沒有提及疑犯身份。