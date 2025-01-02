今日新聞8分鐘｜當街閘車的士大戰7人車｜西九車禍男傷者半身癱瘓

粉嶺小巴疑無拉手掣溜前 司機救車不果反捲車底受傷

粉嶺發生車禍。今日（1月1日）下午約5時20分，據報一輛綠色專線小巴沿置福圍行駛，途至近百福花園對開時，65歲男司機停下小巴並下車，詎料小巴突然溜前，司機急忙上前欲截停小巴，卻遭捲入車底一度被困。救援人員接報趕至，消防員將事主救出，救護員發現他腳部受輕傷，幸仍清醒，由救護車送往北區醫院治理。

荃灣兩男怒火街頭 黑衫男推人遭反擊硬食6下「兜錘窩面」

網上流傳一條長1分10秒的片段，顯示兩名男子在荃灣大河道路中心扭打成一團，互相以粗口問候。初時片中黑衫男佔上風，將白鞋漢推倒在地，一下失平衡令形勢逆轉，白鞋漢共使出6下「兜錘窩面」，將對方壓倒。

塘尾道兩車司機爆衝突 男子狂推的士疑伸手入車：閘X我！

今日（2日）網上流傳一段影片，旺角塘尾道一輛的士及一輛黑色七人車的司機在路中爆發衝突。片中市區的士車身側向鄰線，車頭攔着七人車，但未能確定兩車事前曾否碰撞。七人車多次後褪及前移，但被的士三連閘，擋住去路，七人車男司機情緒激動，突然衝落車並推撞的士司機位的車窗，又用盡全力猛推的士車頭，後來更疑曾伸手入司機位，其間他多次怒吼：「X你XX，閘X我」，同車女乘客勸喻「冷靜」後，他才回到車上，結果一開車再被的士第四度閘停，兩車更疑曾擦撞。盛怒男司機再度下車，片段在此結束。

西九龍公路車禍｜私家車男傷者半身癱瘓 聞死訊悲問：邊個死咗？

元旦凌晨西九龍公路發生致命交通意外，一輛私家車與切線的士相撞，釀成3死4傷。死者親友今日（2日）到殮房認屍，哭聲不絕，肝腸寸斷。其中私家車上的25歲男傷者FAISAL Duad，目前留醫深切治療部，其妻子今日亦在殮房陪伴安慰其他死者家屬。她表示，丈夫傷勢嚴重，下半身癱瘓，車禍後甦醒過來，立即詢問兄弟們的情況。當他最終知道有人身故，即萬分悲痛，不斷追問：「邊個死咗？邊個死咗？」傷心難過。

河南信陽萬達廣場除夕夜驚魂 市民自帶氫氣球爆燃冒火球

昨日（2024年12月31日）除夕夜晚，河南信陽萬達廣場有人自帶氫氣球跨年，結果發生爆燃。消防通報，有群眾輕微灼傷，事故原因正在調查中。

掟鐵馬石墩 東莞景區跨年煙花騷走數 民眾打砸售票處洩忿

東莞景區橋頭鎮「荷塘印象」的跨年門票中宣傳有「七彩祥雲煙火秀」，但最終卻沒有煙火秀。網傳影片可見，當晚大批憤怒的民眾包圍售票處高呼「退票」，投擲石墩等雜物洩忿，更有人向工作人員投擲鐵馬，場面非常火爆。

Cybertruck特朗普酒店外爆炸 Elon Musk：由大量煙花或炸彈引起

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下一間位於拉斯維加斯的酒店，當地時間元旦日早上一輛特斯拉（Tesla）Cybertruck在大門爆炸，造成1人死亡、7人受傷。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）當日下午在社交媒體稱，爆炸與車輛本身無關，而是因車輛載有大量煙花及潛在的炸彈引起。警方則透露，他們在車輛發現汽油桶、燃料罐及大型煙火彈。

1億六合彩新年金多寶 荃灣來中環投注添旺氣 中頭獎捐錢兼退休

六合彩新年金多寶今晚（2日）攪珠，頭獎高達1億元。不少市民今日到中環士丹利街的投注站買彩票，希望新一年財源滾滾來。該投注站大排長龍，目測站外約有幾十人排隊。有市民稱如中頭獎會先捐出2,000萬，再置業，笑言：「跟著就可以退休唔做了。」六合彩新年金多寶今晚（2日）攪珠，頭獎高達1億元。馬會特設7,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元。

兒子被拐33年 媽媽從未放棄尋找 今奇蹟團聚還獲送禮物

四川省一名賴姓女子生下三胎後，因家庭原因，將孩子寄養在丈夫朋友家，誰知2個月後得知孩子竟被偷了。33年後的今天（31日），她終於奇蹟般與當年被偷的孩子團圓。

2025元旦｜內地客跨年後嫌港住宿貴 願豪花$5000購物$80瞓網吧

昨日除夕跨年，有近12萬內地旅客來港倒數，這班留港旅客如何度過踏入2025年的一夜呢？有不少專程來跨年的內地客都認為香港酒店房價貴，選擇到麥當勞過夜。不過，有旅客來港願意一日豪花5,000元消費，也不願花錢住酒店，最終以80元在網吧宿一宵；亦有遊客因為麥當勞逼爆食客，索性在尖沙咀天星碼頭露宿。