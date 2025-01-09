特區護照申請英國ETA　拒「香港特區」出發地　英內政部：會檢討

英國昨日（8日）起實施入境新規，要求近50個國家及地區的人士出發前必須獲得電子旅遊授權（ETA），包括香港特區護照及英國國民（海外）（BNO）護照持有人。有傳媒報道指，在網上申請ETA時，系統掃描香港特區護照後，把申請人的國籍及護照發出地辨識為中國，若手動改為香港特區，則會顯示「不符合資格」，無法繼續申請。內政部回覆指，會積極檢討安排以避免混淆。



香港特區護照以擁有171個免簽地點，與去年數目相同，不過排名就晉升一級至第18位。（資料圖片／羅國輝攝）

英國內政部去年宣布，由今年1月8日起，入境英國前須申請ETA的國家及地區擴展至香港、澳門等近50個國家或地區，包括香港特區護照及英國國民（海外）（BNO）護照持有人。申請ETA費用為10英鎊（約港幣100元），申請過程需三個工作天。

特區護照持有人在英國ETA系統中，發出地被預設為「中國籍」，若手動改為「香港特別行政區」，會無法申請。

要辦ETA，需經手機應用程式「UK ETA」申請。記者嘗試用程式掃描特區護照，系統自動將申請人的國籍預設為「中國籍」；申請人發出地則顯示為「中國（CHN）」。若手動將護照申請人發出地改為「香港特別行政區」，網頁顯示「You are not eligible for an ETA」（你不符合ETA的資格），無法繼續申請。若以「CHN」繼續申請及付款，則可順利獲發有效的ETA。

英國內政部表示，ETA系統是根據國際標準在申請人的護照讀取及核實申請人的國籍。內政部留意到有香港護照持有人關注系統讀取及紀錄國籍的方法，當局會積極檢討內容，令關注者安心，及盡可能免去任何混淆。