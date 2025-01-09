今日新聞8分鐘｜男子馬路躺平疑碰瓷？｜港鐵車廂驚見「米奇」

石籬聖若望天主教小學外手推車起火 20學生不適送院 警列縱火

今日（9日）中午12時27分，葵涌石籬聖若望天主教小學門外有一輛手推車起火，火勢猛烈，濃煙直攻上學校，有20名學生吸入濃煙不適。救援人員接報到場，將13名女學生及7名男學生（6至10歲）送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院檢查。消防在現場調查火警成因，警方將案件列作縱火案處理，在場檢取證物，並交由葵青警區刑事調查隊第八隊跟進。

車CAM︱尖沙咀男子疑心急望錯方向 衝紅燈跑過馬路遭的士撞傷

今日（8日）凌晨4時09分，警方和消防接報指，鑽石山彩虹道237號啟翔苑對開地盤一個貨櫃冒煙並傳出爆炸聱。救援人員趕至現場，搜索涉事貨櫃，隨後出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，火警於凌晨4時40分被大致救熄。

跑馬地野豬倒臥斜坡 疑高處墮下死亡

今日（9日）上午10時15分，警方接報，跑馬地藍塘道及大坑道交界，往司徒拔道方向的路旁發現一隻野豬。警方到場，發現一隻野豬在斜坡位置，倒地抽搐。現場消息指，經初步調查，該野豬懷疑從高處墮下受傷，其後死亡。

國泰尼泊爾抵港客機 連續兩日疑集體食物中毒 12人送院

國泰航空繼昨日（8日）凌晨一班從尼泊爾飛抵本港的客機上，懷疑有多人食物中毒，今日（9日），一班同樣為編號CX640的客機，再次發生同類事件。機上約有19人感到不適，至少5名為尼泊爾裔。據悉，該批乘客均曾於上機前進食及於機上進食飛機餐。

消防處今日（9日）凌晨3時許接獲通知後，派出多輛救護車在機場戒備，飛機降落後，最終合共有12人送往北大嶼山醫院接受檢查。

有片｜元朗尖沙咀男子馬路「躺平」 網民斥碰瓷黨 真相原來是…

今日（9日）社交平台接連流傳兩段有人躺在馬路的影片，片中人大模斯樣平躺在馬路中心，絲毫無懼熙來攘往的車輛，即使有汽車響號警告，亦不為所動。不少網民懷疑是「碰瓷黨」，專門在馬路搵食；亦有人戲言有人在玩「俄羅斯練膽大法」。「躺平」原因眾說紛紜，但真相原來是受酒精影響，兩名片中主角瞓馬路前均曾飲酒。

「米奇」港鐵車廂狂奔 拍攝者指油麻地月台上車 女乘客驚呼黐線

社交平台流傳「米奇」大鬧港鐵車廂片段，令女乘客大叫「黐線」。發帖者周三（1月8日）在Threads上載視頻，留言稱「到咗2025年，米奇都識搭鐵去迪士尼了」。 片中可見一隻老鼠在港鐵車廂亂竄，非常生猛。

緬甸詐騙營｜港人被困半年無計可施 家屬：戥王星開心又更感無助

內地演員「星星」（原名王星）疑經泰國被拐騙至緬甸詐騙園區，泰國政府出手火速營救，事件再勾起大眾對緬甸園區關注。有家人去年8月起被押到緬甸做詐騙工作的港家屬今日（9日）指，對於王星獲救她感到既開心又無助：「戥佢（王星）開心，（對家屬）重燃希望，好似有少少返希望......但我哋做晒佢（王星家人）講嘅嘢，甚至有搵中間人，（家人仍然失聯）所以又更加感到無助。」她又希望港府可提供協助：「快啲可以救返我哋屋企人，（家人）好擔憂又無助。」

洛杉磯山火｜演員James Woods無奈撤離哽咽：我痛失家園｜多片

美國媒體報道，洛杉磯是眾多荷李活影星的聚居之地，當地近日發生嚴重山火大有一發不可收拾之勢，其中豪宅區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）災情特別惡劣。美國著名演員占士活士（James Woods）在其個人社交媒體分享居所被大火侵襲的情況，他最後被逼撤離家園。活士其後受訪時一度哽咽，對痛失家園感到十分難過。

日本JR千葉站旁大樓拆除時「天花板坍塌活埋3人」 1人無生命跡象

日本JR千葉站周遭一棟正在進行拆除工程的建築物發生工安意外，建築的二樓的天花板突然坍塌，瓦礫掉落至地面，導致3人遭活埋。其中一名70多歲男性，被救出時已無生命跡象，被送往醫院搶救中。

舉報濫用公屋獎｜何永賢反駁篤灰損鄰里：挺身而出才維護鄰里關係

「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）實施，成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。房屋局局長何永賢今早（9日）在港台節目預計，每年可收到2,600個舉報，當中約1,300個具確實證據。她並強調舉報人挺身而出，才是維護鄰里關係。「有個案係開幾枱麻雀喺度抽水，呢啲先係破壞緊成個居住環境，破壞緊關係。」

她又透露，政府在近兩年半透過打擊濫用公屋或扣分制，共向7,000個單位發出遷出通知書，相等於節省70億元。

江蘇女找中介花35萬申英名校獲錄 睇｢70萬入港大｣方知材料也造假

據《荔枝新聞》報道，江蘇蘇州一名女子與此前「花70萬入港大1年遭退學」的女子選擇的是同一家中介，蘇州女指看新聞才得知自己申請英國名校時，該機構為其偽造了加拿大國際高中身份與成績單。當地表示，會將蘇州女子的案件和之前香港大學的案件併案調查。