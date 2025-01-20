今日新聞8分鐘｜工人危坐天台拉橫額追薪｜男子夜潛元朗3村疑踩線

車cam直擊｜上水私家車被盜 影片揭賊仔無人之境下「慢活」偷車

上水發生偷車案。1月4日晚上，一名男子將私家車座駕停泊於丙崗路，詎料翌日（5日）早上驚見愛驅不翼而飛。案發一刻車cam片段今日（19日）在網上流傳，可見偷車賊先「踩線」，離開後再折返，再施施然落手，全程約8分鐘，落手偷車則花約6分鐘。

筲箕灣爆水管 地面磚石隨水柱湧出亂飛 私家車玻璃被擊毀│有片

筲箕灣發生爆水管事故。周一（20日）凌晨約3時，南安街與新成街交界行人路位置，據報有地下水管爆裂，水柱最顛峰時大約有十多米高。據了解，涉事為一條鹹水管。

緬甸詐騙營｜港男被禁錮4個月 昨晚獲釋現於泰國 家屬沒交贖金

協助被誘騙到東南亞港人家屬的前油尖旺區議員余德寶表示，再多一名非法禁錮港人昨晚（19日）獲釋。該名男子被禁錮在緬甸詐騙營4個月，現身處泰國，身體安好。余德寶透露家屬並沒有繳交贖金。由於該港人涉及在泰國逾期居留，需要香港駐曼谷經濟貿易辦事處協助返港，暫時未有確實時間。

深水埗外牆維修工天台拉橫額追約40萬欠薪 工友嘆：新年無錢使呀

深水埗多名做外牆維修的工人危坐天台追薪。今日（20日）上午11時29分，警方接報數名男子在鴨寮街195-201號明珠大樓天台危險位置拉橫額。

天眼直擊｜獨行賊夜潛元朗廈村 3小時遊3村疑踩線 開閘遇村民逃

年近歲晚，是竊賊作案高峰期，巿民要小心門戶。經常成為爆竊匪目標的元朗廈村，今日（20日）凌晨再現獨行可疑男子懷疑踩線，社交平台Facebook專頁「厦村鄉」管理員發文並上載7段閉路電視影片，拍攝到一名行蹤鬼祟、戴帽及口罩遮掩臉龐的可疑男子，在約3小時內遊走廈村內的3條村，分別是新圍、錫降村、東頭村，後來他成功打開一村屋鐵閘，正當檢查木門時，疑剛好有村民出門上班，只好作罷匆匆離去。整個過程中，共有7支閉路電視拍攝到他的一舉一動及裝束。

警方則於清晨接獲錫降村村民報案，指單位被爆竊及偷去現金。

大埔汀角農地搶先改露營場地 規劃署要求停業無效 直擊仍在招客

大埔龍尾泳灘所在的汀角路一帶的一幅農地正向城規會申請改劃，惟早在提出申請前，已有人決定「先破壞後建設」，提早將該地皮剷平，並改為私人露營場地。規劃署已向土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止違例發展。不過，記者今日（ 19日）到該地視察，發現場地仍正營運，有自稱營地「負責人」否認自己是員工，又表示該處為私人地方。

長春社認為，政府應在發出通知書後，加強跟進巡查，甚至提高罰則，又期望政府嚴格要求土地擁有人修復土地，恢復土地的原有樣貌。

詐騙｜港大內地生稱每星期遇電話騙案 料學生擔心被逐出境易中招

香港大學週四（16日）向學生發電郵，指近月有超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元，據悉受害人主要為內地生。

《香港01》今（19日）到訪港大，訪問了5名內地學生對電話騙案的看法及經歷，所有學生均表示曾遇過電話詐騙，或身邊朋友有遇過。有內地學生稱，曾收過自稱是警方的詐騙電話，對方說話夾雜普通話及廣東話，令他起疑心。亦有內地生認為，騙徒看準內地生擔心被驅逐出境的心理，於是集中向內地學生行騙。

人類史上首次CCTV影到「隕石撞地球」畫面 仲錄低埋墜落聲｜有片

一位加拿大愛德華王子島省（Prince Edward Island）的居民2024年7月返家時，在家門口的人行道發現一個星形的塵土痕跡，感到很好奇。

特朗普預告周一簽令「救TikTok」 倡美方擁合資企業50%所有權

美國政府對TikTok（抖音海外版）的「不賣就禁」法令1月19日生效，當地用戶18日深夜開始發現已無法使用服務，即將上任的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19日表示，他將在1月20日簽署行政命令，延後法律生效限期，意味讓TikTok可繼續運作，他並談到「希望美國在合資企業中擁50%所有權，通過這樣做，我們拯救TikTok，把它交到可靠的人手中，並讓它繼續發展。」