家翁車禍不治、丈夫元旦車禍重傷　麥美娟：助少數族裔婦申援助金

民政及青年事務局局長麥美娟今日（27日）與地區關愛隊探訪東涌逸東邨一個少數族裔家庭。女住戶莎莎的家翁上周四（23日）駕駛電單車遇車禍不幸離世，丈夫則是元旦凌晨西九龍3死4傷車禍的其中一位傷者，正在接受深切治療，留醫療養，早產的寶寶也在醫院需要特別的照料，故當局加急為她申請民政事務總署的特別援助基金，解決生活上的燃眉之急。



麥美娟、離島關愛隊總指揮楊蕙心、區議員劉展鵬、滿逸關愛隊和TOUCH Centre 少數族裔關愛隊今日一同探望莎莎。她表示，不僅為莎莎提供心靈支持，也送上初生嬰兒物資和生活必需品，並且加急為她申請到民政事務總署的特別援助基金，解決生活上的燃眉之急。

麥美娟說，莎莎雖然生活中充滿了困難和挑戰，但她感謝在關鍵時刻有政府和關愛隊伸出援手。她呼籲一起為這位堅強的莎莎送上祝福，並讓她知道，她並不孤單，有很多熱心人為她加油，幫助她渡過這段困難時刻。

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麥美娟續說，少數族裔關愛隊社工會繼續跟進莎莎的個案，協助莎莎渡過難關。附近居住的滿逸關愛隊少數族裔隊員Alex 知道莎莎每日都要往返醫院照顧丈夫非常不容易，所以請了他的太太為莎莎煮飯，發揮鄰舍守望相助精神。

局方表示，政府成立關愛隊的其中一個目的就是協助處理突發和緊急事故；而少數族裔關愛隊更會與各區民政事務處和地區服務及關愛隊伍通力合作，跟進遇到困難的少數族裔人士個案。

1月1 日元旦，西九龍公路往西隧方向近奧海城6車交通意外，釀成3死4傷。