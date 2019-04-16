57歲男子飲用自製紅豆杉酒後中毒　情況嚴重　衞生署：暫無解藥

衞生署衞生防護中心指出，正調查一宗懷疑飲用自製的含紅豆杉酒後中毒個案。個案中一名57歲男子飲用含紅豆杉酒後，出現肌肉痛、下肢無力和麻痺等病徵，該酒由其友人於數年前取自内地的紅豆杉自行釀造。中心指出，現時無解毒藥物可治療紅豆杉中毒，而該名男病人現時仍留醫，情況嚴重。

紅豆杉 (維基百科圖片 / Simon Garbutt)

衞生防護中心指出，一名57歲男子於周日（14日）飲用含紅豆杉酒後，約30分鐘後出現肌肉痛、下肢無力和麻痺等病徵，同日前往律敦治醫院急症室求醫並入院，昨晚被轉送到深切治療部接受進一步治療，現時情況嚴重。

初步調查顯示，病人與三名友人一同飲用該酒，三人至今暫無出現病徵，該酒為其中一友人數年前使用取自内地的紅豆杉自行釀造，調查仍然繼續。

暫無解毒藥物

中心指出，紅豆杉屬具毒性植物紫杉的一種，嚴重個案會出現心跳過速，並隨之出現心跳緩慢、低血壓、呼吸困難、抽搐和昏迷，並可致命。現時沒有解毒藥物可治療紅豆杉中毒。

發言人提醒，市民應避免自行製造並進食以紅豆杉或不知名植物製成的食品或飲品，以免中毒。

法國芝士或受李斯特菌污染

同時，食安中心又指出，產自法國的Bordier牌「Cheese Brillat Savarin」可能受致病菌李斯特菌污染。初步調查顯示，本港進口商「奇達思優質食品」曾進口11件受影響產品已全部分銷。中心呼籲，業界應停止使用或出售有關產品。