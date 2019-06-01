【六四三十】張文光︰最重要傳承、拒絕遺忘　令夢碎的人續懷希望

六四事件30周年，下周二（4日）會如常舉辦集會悼念。支聯會常委張文光回憶30年前的八九民運，「五月的陽光在照耀」，天安門廣場的日日夜夜，香港人的心情隨之起伏，鎮壓傷透香港人的心，從支聯會當年擔起「平反六四」的旗子，無想過平反路要走超過30年，但現在開始明白已故的支聯會主席司徒華所講，民主道路是崎嶇、漫長的。他指，守護記憶尋公義，「令夢碎的人繼續懷有希望」，令這個城市因而美麗，「試想下，世界上有哪個城市，可以為一場運動，30年來在維園燃點燭光。」支聯會希望市民團結，如果不堅持承傳，記憶被掃入歷史的地毯底，不利於人間的公義。

「試想下，世界上有哪個城市，可以為一場運動，30年來在維園燃點燭光。」 支聯會常委張文光

張文光與支聯會秘書李卓人今早（1日）在商台節目《政經星期六》上憶話當年和使命。「若問我想找的所在／找／找我的將來／為著我心中的希望／生命已擲門外」，張文光憶起30年前的往事，就想起由杜雯惠當年創作的這一首「寫得憂怨」的歌《五月的陽光》。他指，或者當時香港人被視為「天真」，認為北京青年可以改變時政，天安門廣場的日日夜夜，學生絕食，救護車聲不斷，香港人的心情隨之起伏，創造出150萬人的遊行。李卓人憶述，八九民運之際，對於未來、對於民主，「是一個好有希望的時刻」，但坦克粉碎了這個希望。

支聯會於是擔旗，認為要為六四「做些事」，「這場鎮壓傷透香港人的心。」張文光坦言，當時無想過平反路要走30年，現終於明白華叔所講的民主路是漫長、崎嶇。30周年，以「記憶」」、「公義」、「希望」為主題，張文光演繹其意義為守護記憶尋公義，令夢碎的人繼續懷有希望，令這個城市因而美麗，「試想下，世界上有哪個城市，可以為一場運動，30年來在維園燃點燭光。」

張文光指，六四集會的特別，在於有極大多數港人實質上的支持，即使不同政見都會問心有愧。即使每年參與人數有高有低，但六四集會是不能夠被輕易阻止，燭光會在其他地方遍地開花，六四集會令香港人知道團結就是力量，30年的堅持是艱難的，但堅持是「拒絕遺忘」，否則會被掃入歷史的地毯底，不利於人間的公義。

李卓人：晚會目的在譴責 毋須糾纏是否愛國

李卓人認為，雖然至今未能達成平反，但最重要是傳承六四的記憶及精神，為在北京無法發聲的人發聲。然而在雨傘運動後有思潮改變，新生代提出要「切割」，建設民主中國不是香港的責任，李卓人希望年輕人想清楚，香港難獨善其身。「彼此都明，我們都是雞蛋。」出席六四燭光晚會，目的是悼念及譴責，毋須糾纏於是否等同是愛國的行為。張文光直言「我是一個愛國的人」，但不等於愛黨、擁護政權，因為愛國所以接受不到用機關槍射向國民。

張文光指，猶記得首5年參與集會人數多，但往後有若干年坐不滿六個球場，不過他每年都在門口籌款，有一段日子，見到年輕人來、學生來，聯群結隊，「穿住校服來…令大家覺得好有希望。」近年有大學學生會自行舉辦論壇，他都支持，因為最重要是承傳記憶，沒有「記憶」，「承傳」兩個字就會消失。對於交捧，張文光指，老一輩的人都希望有更年青、有朝氣、信念的人，願意承擔重擔。

華叔同我講『我看不到（平反六四）啦，你會看到』，但有時我都會想，或者我都見不到啦，下一代可以。 支聯會常委張文光

在節目的最後，張文光分享，當時香港好多不同想法的人，都想成立一個團結所有人的組織，於是他向華叔講「這件事一定會成功。」並一口答應就算輸都去。張文光認為能夠傳承至今已不是「失敗」。

華叔向他講過，自己看不到平反那天，但張文光會看到。三十年了，「但有時我都會想，或者我都見不到啦，下一代可以。」