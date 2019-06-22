八成受訪者肩頸痛　學者指有年輕化趨勢　料長時間使用手機引致

香港上班族在長時間工作、精神長期受壓、缺乏運動以及長時間維持不良的姿勢的影響下，肌肉骨骼健康的問題十分常見。有調查研究顯示，香港人出現關節問題的情況非常普遍，在5,000名受訪者中，近八成在過去半年曾出現肩頸、腰背或膝關節不適或痛楚；有學者指出，長時間使用手機，致使出現肩頸問題有年輕化趨勢。

賽馬會「肌」不可失大行動啟動儀式今年舉行。（陳康智攝）

浸會大學許士芬博士體康研究中心與中文大學醫學院矯形外科及創傷學系運動醫學團隊，今日（22日）舉行「賽馬會『肌』不可失大行動」計劃的啟動儀式。

團隊於今年5月至6月期間，向5,854名20歲以上的本港巿民進行網上問卷調查。

浸大許士芬博士體康研究中心副主任雷雄德希望市民能宣傳「有肌肉有健康」的概念。（ 陳康智攝）

調查結果顯示，近8成受訪者稱在過去半年內，曾出現肩頸、腰背和膝關節的痛楚或不適；而不需要體力勞動的受訪者的肌肉骨骼健康則較體力勞動者差，反映運動能增加肌肉力量，並達至肌肉骨骼健康。

中大矯形外科及創傷學系主任容樹恒指出，肌肉骨骼健康問題有年輕化趨勢 。（陳康智攝）

年輕骨科求診者明顯增加

中大矯形外科及創傷學系教授兼學系主任容樹恆表示，肌肉骨骼健康問題有年輕化趨勢，當中以肩頸痛為主要問題。容教授表示，近5年日常骨科中年輕人求診的個案直線上升，很大程度上是因為年輕人從事文職工作和長時間使用手機引至姿勢不良，使肩頸肌肉出現毛病。

他又表示，在本次針對50至69歲人士的運動計劃實施後，希望能透過有效數據支持下，針對在職年輕人如白領等，舉行「辦公室運動」計劃，以應付肌肉骨骼問題年輕化的趨勢。

賽馬會「肌」不可失大行動團隊與參與市民大合照 (陳康智攝)

「賽馬會「肌」不可失」計劃將分階段邀請約2萬名年屆50或以上人士為參加者，進行為期1年的運動計劃。而計劃亦將招募300名年屆50至69歲、熱愛運動並具體育知識的人士接受培訓，成為「有肌大使」，以社區領袖和同輩的身份帶動其他計劃參加者多做運動。