【8.5罷工】香港罷工簡史　省港大罷工到碼頭工潮　有無參考價值

反對修訂《逃犯條例》牽起的遊行示威衝突，至今已經持續兩個月。不同界別都有人響應網上的號召，在8月5日罷工罷市罷課。歷史上，香港都發生過全港性的大罷工，如1922年的海員大罷工、1925年的省港大罷工，以及1967年六七暴動時左派工會發動的罷工，1989年六四事件後，支聯會亦一度發動過全港罷工，但因為碧街騷亂而叫停。回歸後香港的多次罷工，主要是特定行業的爭取薪酬福利行動，如2013年貨櫃碼頭工潮，以及2018年的九巴車長罷工。 香港工運史研究者梁寶龍直言，這次全港大罷工沒有工會發動，亦沒有組織者，因為歷史時空不同，以往的罷工難有參考性。

不同界別的市民，響應8月5日罷工。（資料圖片 / 羅君豪攝）

梁寶龍曾出版《香港與中國工運回顧》等書籍，研究香港工運的歷史。對於反修例爭議而引發大批市民相應8月5日的罷工，梁寶龍分析指，以往的全港大罷工，部分是勞資糾紛，部分是政治訴求，但此次並無工會組織，全靠市民自願參與，暫時亦未有持續罷工的計劃，較為倉促；而以往的罷工多數由工會和政黨發動，用長時間罷工來迫使資方或政府，以達致訴求。

不過他直言，香港自六七暴動後，並無全港性的罷工，今日罷工的性質、原因及歷史時空，與昔日完全不同，以往的罷工難有參考性。

回顧以往香港歷次罷工

1922年，香港海員大罷工，改寫中國工運史。（歷史圖片）

1922年 海員大罷工持續56日​

1920年代初，香港船塢工人要求加薪，到1922年1月22日，由中華海員工業聯合總會領導的大罷工開始，三萬多海員、碼頭、煤炭工人參與，令香港海運癱瘓，150多艘船滯留維港內。之後港府戒嚴，但局勢惡化，罷工海員封鎖香港，禁止廣東各地糧食運港，並得到中國大陸相呼應。罷工期間有大批工人離港回中國大陸，港府停運九廣鐵路，更在沙田開槍堵截工人，造成三死八傷的「沙田慘案」。

罷工最終持續56日，由英國駐廣州總領事調停，資方同意加薪15%至30%，港府解封工會，釋放被捕工人。

海員大罷工的成功，是中國工運史的一個標誌，影響之後中國大陸多次罷工。是次罷工亦被指與孫中山有密切關係。中華海員工業聯合總會的名字，由孫中山命名，他亦藉罷工爭取更多人支持革命。港府事後在報告中認定孫中山領導的國民黨為幕後組織者，又指廣州政府處於布爾什維克（即列寧派系的共產黨）控制。

1925年省港大罷工，歷時16個月。（歷史圖片）

1925年 省港大罷工

1925年上海工潮，學生示威聲援時，被租界內的英籍巡捕槍殺，13死數十人重傷，史稱「五卅慘案」。

當時正值第一次國共合作，香港的工會由共產黨員控制，以國民黨的名義發起大罷工，大批工人返回廣州，之後廣州的工人亦相呼應，省港大罷工開始。廣東各界大遊行，但英軍在廣州英租界內向群眾開槍，50多人死亡，史稱「沙基慘案」。

罷工從1925年6月開始，至1926年10月，歷時16個月，十多萬香港工人返回廣州、佛山等地，香港經濟受封鎖出現蕭條。港府態度最初強硬，但之後新任港督上台，國民政府對共產黨的態度亦轉變，國民政府解除對香港封鎖，罷工結束。

梁寶龍認為省港大罷工是失敗的，大批回到廣州的工人，無法返回香港復工。

1967年 六七暴動

1966年內地爆發文化大革命，浪潮亦在1967年來到香港。當年4月，新蒲崗人造花廠爆發勞資糾紛，之後左派工會介入，罷工和示威期間與警方發生激烈衝突。在北京的支持下，香港成立「港九各界同胞反對港英迫害鬥爭委員會」（鬥委會），主任由工聯會理事長楊光出任。

鬥委會呼籲全港大罷工，各行各業、包括政府在內有不少左派工會參與，罷工亦演變成「反英抗暴」，左派在全港四處放真假炸彈，有不少香港人被炸死炸傷，商台主持林彬駕車時更被人放火燒死。

港英政府將事件定性為暴動，根據統計，六七暴動造成最少52人死亡，當中包括11名警務人員，一名駐港英軍拆彈專家及一名消防員，幾十名工人死難。包括200名警務人員在內的802人受傷，1936人被檢控。暴動期間共發現8,074個懷疑炸彈，以及1,167個真炸彈。

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1989年，六四後的碧街事變，有內地人來港滋事，警方在油麻地、旺角施放催淚彈。（無綫新聞畫面）

1989年 六四後罷工因碧街騷亂叫停

1989年，八九民運以解放軍的六四流血鎮壓告終，香港大批市民一直支援北京學生。六四事件後，香港支聯會打算在6月7日全港罷工罷市罷課，並在當晚舉行遊行及集會。

不過在6月6日晚上，有滋事份子借慢駛抗議乘機鬧事，並演變成通宵騷亂，有人推翻及焚燒汽車垃圾，警方施放49枚催淚彈。由於旺角發生騷亂，支聯會緊急叫停「三罷」和大遊行。

警方事後從調查及情報發現，在6月5、6日，有70餘名持雙程證聲稱探親的大陸人，從深圳到達香港，警方發現他們全部沒有探親，而是分批入住九龍多間酒店。警方推測他們是最先帶頭滋事的一群。

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+ 6 + 5 + 4

2013年 碼頭工潮

2013年，數百名葵涌貨櫃碼頭外判工人，不滿過去15年來，一直被減薪凍薪，工資未能追回1997年的水平，工作量有增無減，當年3月月28日終上演一齣碼頭風雲，罷工癱瘓貨櫃碼頭。罷工期間，職工盟更成立罷工基金，向罷工的工人發放生活津貼。

是次工潮除了職工盟的屬會協助工人外，學聯、左翼21、中大左翼等學生和社會組織亦有聲援，令工潮引起社會關注。工人一度在香港國際貨櫃碼頭母公司長江中心外駐紮，更發起「包圍逼爆長江中心行動」晚會，邀政黨、工會及外國勞工團體到場支援，喊出「全香港每個角落，都有市民遭大財團欺壓」的口號。

工潮歷時40日，令資方元氣大傷，「一口價」提出加薪9.8%，工人無奈接受，工會領袖稱之「半杯水的勝利」。抗爭到底，各方「埋單計數」，航運業折損嚴重，工人亦損失千萬工資。

不同界別的市民，響應8月5日罷工。（資料圖片 / 羅君豪攝）

2019年 反修例罷工

2019年，反對修訂《逃犯條例》的爭議，從6月初爆發至今。6月9日的大遊行，民陣指有103萬人上街，警方則指高峰期有24萬人，當晚政府強硬回應，更指要在6月12日恢復二讀，令不少人發起在612罷工。當日有不少人響應，並包圍立法會，警方用催淚彈、橡膠子彈、布袋彈驅散清場，成為這兩個月以來首次發射催淚彈。

不過兩個月以來，示威衝突持續，幾乎每星期警方都要武力清場，不同界別要求當局成立獨立調查委員會，徹查包括警方部署在內的全部事件，但政府一直無回應。示威者的武力升級，警方也增強武力清場，出現連場在民居施放催淚彈情況。民怨未減，有網民發起在8月5日全港大罷工，得到不少界別人士的響應。