【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）開放日 9月14日舉行

有攤位遊戲玩，有高卡車坐， 可參與互動教室，又可換領禮物， 更有美味小食可享用，有甚麼活動這個更適合小朋友消磨一個下午呢？歡迎各家長及小朋友參與樂善堂梁銶琚學校(分校)的開放日！

樂善堂梁銶琚學校(分校)將於九月十四日星期六上午十時半至下午四時半舉行開放日。屆時除了有學科展覽外, 更有互動教室, 小朋友可體驗一下另類的學習。學校今年度開始於一年級開設一班校本的全英語班, 除中文科及普通話科外, 所有科目均使用英語為授課語言。有興趣的家長可到校參與全英語班的家長講座。

(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

而攤位遊戲方面, 有考膽量的神秘盒、具藝術氣質的手鍊及紙扇製作、具中華文化的拼圖猜神話,以及考思維的圖形拼砌。而對STEM有興趣的小朋友, 也可參加利用Mbot去搶球的比賽, 還可自製Nerdy Derdy轆轆車, 然後於軌道上試行。喜歡駕駛的小朋友, 更可試駕高卡車及扭扭車, 大顯身手!

玩完遊戲可到小食區換領深受大人小孩歡迎的爆谷或棉花糖！

歡迎各家長及小朋友於中秋節翌日蒞臨樂善堂梁銶琚學校(分校)的開放日！

日期：2019年9月14日（星期六）

時間：10:30 – 4:30

地點：天水圍天恩邨

學校網址：lst-lkkb.edu.hk

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com