家中常演黃藍大戰　警二代：對一世嘅屋企人　反晒面唔理想

農曆年初三赤口，傳統均會避免與親友拜年，以免引起口角。過去半年，香港經歷前所未見的反修例運動，社會陷入嚴重撕裂，「黃」「藍」陣營壁壘分明，甚至出現立場相異導致親人反目的例子。作為「和理非」的阿俊（化名）生於警察世家，直言反修例運動，導致家庭關係產生變化，母親近月由「黃」變「藍」令他成為家中小數。不過有失也有得，父親的一句「仔你大個喇，識得自己判斷」，令阿俊感到信任與尊重，即使理念不一，二人亦能平心靜氣討論時事。 他慶幸自己未有於家庭衝突中「陣亡」，亦傾向在家中減少碰撞，並非因「拗唔嬴」，而是「要對一世嘅屋企人，反哂面實在唔理想」。

作為「和理非」的阿俊（化名）生於「警察世家」，不否認反修例運動，導致家庭關係產生變化，尤其母親近月由「黃」變「藍」，令他在家中漸變得「孤立無援」。（余俊亮攝）

對一世嘅屋企人，反哂面實在唔明智、唔理想。 警員兒子阿俊（化名）

反修例運動由去年6月展開，社會衝突亦由街上無聲無色進入每家每戶，許多家庭均曾因觀點分歧而爆發爭執或衝突。阿俊父親為現職警察，母親為前警員，就連弟弟亦是「藍絲」，他坦言意見不合的情況時有發生，每當與家人爆發衝突時更是孤立無援，實在難「以一敵三」，因此他每次都會「自己收聲先」，盡量避面正面衝突，以免日後「面阻阻」。

運動初期，阿俊憶述當時縱然各人立場不同，仍然會帶著尊重，互相理性地討論社會事件。同為基督徒的母親更曾與阿俊一同參與「和理非」集會，同唱「Sing Hallelujah to the Lord」表達訴求。惟至7月，阿俊形容母親態度突然180度轉變，不僅立場由「黃」變「藍」，情緒亦變得容易波動，直斥示威者做「暴徒」。阿俊直言原本與母親關係十分親密，任何事都能暢所欲言，惟近期卻只能談生活日常，不談政見，以防親子關係惡化。

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阿俊傾向在家中減少碰撞，並非因「拗唔嬴」，他感嘆「要對一世嘅屋企人，反哂面實在唔理想」。（余俊亮攝）

如果可以，當然想阿媽變番色。 警員兒子阿俊（化名）

雖然母親立場轉變，令阿俊大感無奈。然而，阿俊認為有得亦有失，最令他意想不到的是，竟與當交通警察的父親關係比以往「行得近咗」。阿俊透露，反修例運動曾令他以為，與價值觀大相徑庭的父親會長時間「無偈傾」，但父親卻一次語重心長向他明言「仔你大個喇，識得自己判斷」。阿俊坦言父親的一句話，至今仍記憶猶新，想打破他與父親之間的隔膜。

阿俊形容，當下深深感受到父親的話帶著信任與尊重，即使意見有分歧，往後仍能心平氣和討論各種事情。眼見即將退休的父親近月需要日夜加班，阿俊感嘆「對一世嘅屋企人，反哂面實在唔明智、唔理想」，他笑言「如果可以，當然想阿媽變番色」，而在可行的情況下，他都會選擇盡量避免家庭衝突，閒時與母親一同烹調父親喜愛的菜式，重拾以往一家四口的家庭樂。