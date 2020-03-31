【新冠肺炎．最新】確診個案直逼700大關　缺隔離病房迫患者留家

新型冠狀病毒肺炎全球大爆發，本港疫情仍然嚴峻，昨日（30日）新增逾41宗確診個案，累積增至683宗，直逼700大關。雖然大部分新增患者有外遊紀錄或從外國返港，惟仍有零星本地個未找到感染源頭，本地可能出現爆發。 由於負壓隔離病房不足，截至昨晚共有41名確診者仍未送院，個別個案已在居所停留兩日，甚至有個案在檢疫中心等候四日仍未送院，社區傳播風險增加。

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【01:40】衞生防護中心公布的最新資料顯示，本港累計有682宗確診個案。周一（30日）新增的41宗個案中，有34人有外遊紀錄，18人為返港留學英國學生。本港確診者中，累計仍有41人待入院，包括30日新增個案中的29人，最耐一位在27日已確診，惟至周一仍未能入院醫治。

當中新增個案中，有7宗為沒有外遊記錄的個案，有多5宗源頭不明，包括第663宗個案男警。據當局資料顯示，他居於深水埗富昌邨富萊樓，於本月27日曾到過灣仔「駱克駅」。