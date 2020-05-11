社福機構貧富懸殊86間機構儲備超上限　工會質疑社署監管不力

早前社福機構元朗大會堂傳出因財困而要求員工捐薪，社福機構的財務狀況引起討論。社會福利機構員工會今日（11日）公布調查，指18/19年度社福機構整體累積儲備達38億元，當中指有86間機構的儲備水平超上限，惟另有8間機構則錄得零儲備，質疑社署監管不力。

社福工會總幹事曾紀南指調查反映社福機構貧富懸殊， 疫情衝擊後或有機構會面臨倒閉等危險。（袁澍攝）

86間社福機構儲備水平超上限 8間錄赤字

社會福利機構員工會早前收集165間，受社會福利署整筆撥款資助社福機構18/19年度的週年財務報告進行調查，發現社福機構總體儲備達38.33億元，其中86間機構的儲備水平超過社署要求的上限25%；而另有8間機構18/19年度錄得赤字，其中有3間維持零儲備至少四年。

超儲備機構包括東華三院、香港耀能協會等

調查列出儲備超過25%的五間機構，當中包括東華三院、香港耀能協會、新生精神康復會、仁濟醫院及救世軍。而根據立法會文件，18-19年度有31間機構因累積整筆撥款儲備金額超過運營開支的25%而需要退還3,375萬予政府。

社福工會理事長邱智恆指，雖然整筆撥款制度容許機構有一定財務自由度和彈性，但實際上也要求機構將公帑用得其所。（袁澍攝）

社福工會總幹事曾紀南指調查反映社福機構貧富懸殊，大部分機構疑過度累積儲備以致未能善用公帑，亦有機構或嚴重理財不善，易陷入財困，隨時成為「元朗大會堂管理委員會有限公司」的翻版。尤其疫情持續，不少社福機構停止提供服務，長期零儲備的公司或會即時被影響，若倒閉社福機構員工及服務使用者將被影響。

社福工會理事長邱智恆指，雖然整筆撥款制度容許機構有一定財務自由度和彈性，但實際上也要求機構將公帑用得其所。他說自2017年起開始，社署正在進行為期約3年的整筆撥款制度檢討，工會則認為應藉此修改條例，加強監管，包括取消寄存戶口制度，嚴格規管社福機構的儲備水平不高於25%；訂立清晰的機制處理長期赤字或零儲備的機構；訂立清晰的機制處理長期退還儲備的機構，或增加罰款。