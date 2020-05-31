新冠肺炎．最新｜增2宗本地個案　女病人工作貨倉　兩同事弱陽性

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（31日）新增2宗本地感染個案，令累計個案增至1,085宗，亦令本地零感染連續日數斷纜。 新增2名患者居於沙田瀝源邨，分別是34歲女子及56歲男子，兩人是夫婦關係。 衛生防護中心表示，女患者於葵涌嘉里物流溫控貨倉晚上工作，同一貨倉另有兩人檢驗出弱陽性，二人同樣於葵聯邨聯悅樓居住，現時已送往瑪嘉烈醫院，另有25人被強制隔離14日，不排除貨倉出現小型爆發。 另外，急救女確診者時，有醫護人員未有穿上所有防護裝備，由於女確診者病毒量高，他們需要隔離14日。

▼政府派員到沙田瀝源邨消毒▼

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【18:00】女患者於葵涌嘉里貨倉工作。在同一間公司工作的謝先生指，根據公司發出的內部電郵，確診者是兼職員工，在11樓工作，該層主要負責處理冷藏食品的業務，在本月20號左右曾上班一日。謝先生指，自己在15樓工作，主要負責寫字樓文職工作，故不太大擔心，「其他層會上上落落的同事可能會比較擔心。」

他透露，確診者同層的同事這幾日不用上班，其他樓層則暫未收到通知，尚待安排。他又指，衞生防護中心分別在昨日及今日亦曾抵達，在11樓進行全層清潔，衞生署職員亦已向確診者同層同事分派樽仔收集唾液，他料自己明日才會收到。

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【17:14】被問及限聚令是否解禁，張竹君稱政府會考慮是否有突然爆發的可能，又指本地傳播鏈沒有斷，亦無法完全杜絕，社會需有心理準備長期有少量確診個案。另外，現時正安排女確診者住所的瀝源邨祿泉樓、葵聯邨聯悅樓為住戶安排測試，目前難言沙田、荃灣等地方有傳播鏈。

【17:07】何婉霞表示，女確診送入急症室後，含氧量低需要插喉急救，X光片兩邊肺花。未來會加大檢測量，為老人院、殘障人士、精神科病人進行檢測，以加強監測。

【16:54】張竹君稱女患者曾多向私家醫生求診，當局已聯絡該私家醫生，對方稱因為確診者沒有外遊記錄，而且症狀不明顯，所以沒有安排做測試，呼籲私家醫生若發現如果有病人有呼吸道病症，私家醫生最好可以安排化驗。

【16:50】張竹君形容，由於同一貨倉有兩人驗出弱陽性，出現低燒等病癥，二人較早發病。她相信涉事貨倉出現小型爆發，有傳播鏈，以及有機會是在貨倉中傳播，現時正調查傳播途徑。

【16:45】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，新確診女病人被送往急症室情況危殆、神智不清。由於情況危急，急救過程中有醫生、護士、醫護助理並無佩戴所有防護裝備，被介定為密切接觸者，需要隔離14日。她提醒醫護不要鬆懈、輕視嚴重性，進行高風險醫療程序之前才接觸病人。 同時呼籲市民提高警覺，及早求醫。

【16:36】34歲女確診者於葵涌嘉里物流溫控貨倉上班，夜晚8時許至早上4點在貨倉返工，負責將來自英國的食物貼上標籤。女患者平時為包裝好的蔬菜貼標籤，並且日日清。所有員工在貼標籤時會佩戴口罩、手套。同時發現兩名同一地點工作者身體不適。二人同樣住在葵涌葵聯邨聯悅樓，已被送往瑪嘉烈醫院後驗出弱陽性，已安排25名同事強制隔離14日，另要求該公司近百人留深口唾液樣本。至於葵聯邨，亦會安排邨民作檢測。

【16:30】5月30日，女患者送院後，了解到丈夫早前亦有少少症狀，5月26日流鼻水、28日有咳嗽病徵。太太入院後，他都有看同一個私家醫生，發現有發燒。女患者確診初步陽性後，衛生署也安排先生送入醫院，其後確診。

【16:25】第1084宗為35歲女性，與丈夫、丈夫的姐姐一起住在沙田瀝源邨。5月22日就開始有些咳，背脊痛；25日覺得疲倦，就去看私家醫生，其後在26日、28日都有再次看私家醫生。到了5月29日，女患者開始有痰，心口痛，30日時家人叫救護車送入威爾斯親王醫院，當時頭暈、神智不清，進入深切治療部。女患者在葵涌健全街3號嘉里物流溫控貨倉工作，先生的姐姐也在該地工作。

【16:30】衛生防護中心召開記者會，簡介兩宗最新本地感染確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診者工作地點另有兩人曾感不適，二人檢測有弱陽性，需再檢測。

【15:00】多名身穿全套保護衣的清潔人員進入瀝源邨祿泉樓，預料會為各樓層清潔。

【14:00】區議員李志宏指，有清潔人員在瀝源巴士總站附近消毒清潔。

【13:30】消息指，留醫威爾斯親王醫院無外遊夫婦已確診，他們居沙田瀝源邨；男病人因有發燒症狀入院。

【09:50】據了解，昨日初步確診、無外遊的34歲女病人，其56歲丈夫今早亦初步確診，留醫威爾斯親王醫院。

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