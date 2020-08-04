小一報名｜直資圓玄小學疫下首輪面試短片替代　去年17人爭1學額

子女在2021/22學年升讀小一的家長留意，直資學校收生程序陸續開始，但受新冠肺炎疫情影響，不少學校更改了報名及面試形式。近年深受歡迎、去年約17人爭1學額的屯門區直資學校保良局香港道教聯合會圓玄小學，亦將首輪面試改為呈交面試短片。 校長曾碧霞透露，學校重視閱讀風氣，意味熱愛閱讀者或可「加印象分」，而該校下學年將常識及電腦科結合，推出「創新科技科課（ICT & STEM）」新課程，涉及電腦編程及實驗等，希望培訓未來科研人材。

左起為保良局香港道教聯合會圓玄小學英文科科主任賴守儀、校長曾碧霞、副校長陳詠詩、創新科技科（ICT &STEM）科主任梁宇軒。（受訪者提供）

近年力推英語教學的圓玄小學，為測試學生英文水平，高小生會應考初中托福考試（TOEFL Junior），以2019/20學年小六生為例，約7成人在小五或小六期間考獲達中二英語水平，當中逾3成人更達中三水平。

下學年將常識結合電腦、新推STEM課程

校長曾碧霞指，該校以英語為主要溝通及教學語言，約9成畢業生升讀「英文中學」，而該校來年除繼續在中英數主科行「雙老師」制（兩老師負責一班教學，如英文外籍老師負責口語及閱讀、本地老師負責文法及寫作）外，將向STEM發展，新設將常識科及電腦課結合的「創新科技科課（ICT & STEM）」。

課程小組包括外籍老師及有STEM教學知識的老師，他們會合作編寫適合學生程度、興趣及能力的教材和課程。曾碧霞表示，課程初步計劃分3主要部分，包括基礎電腦課程（如 Google 應用）、計算思維編程教育（如VR、AR、Scratch 及 App Inventor） 及STEM 教育（如科學及科技實驗、水耕種植及3D 打印）等，而高小學生會學習有關基因、DNA等。

保良局香港道教聯合會圓玄小學主要使用校本教材。（受訪者提供）

上學年約17學生爭1學額



圓玄小學正招收2021/22學年小一新生，校方指，來年小一收生目標維持4班，每班33人。以上學年小一入學申請人數約2,200至2,300人計，即平均約17個學生競爭1學額，有意報讀者宜早作準備。

疫情下首輪面試轉交短片 中英自我介紹內容不可重覆

受疫情影響，校方將首輪面試改為呈交不多於1半30秒的短片。短片首部分為30秒中英文自我介紹，學校以英語教學為主，並以「普教中」，故自我介紹中可自選廣東話或普通話，惟中英文內容不宜重覆。第二部分則以不多於60秒展示學生的興趣或強項，可拍攝平日課外活動影片。

圓玄小學正招收2021/22學年小一新生，校方透露，來年維持4班小一生，每班33人。（香港01製圖）

校長分享收生要求：校內重閱讀、盼學生熱愛看書

通過首輪面試者將在10月中下旬接到通知，至於第二輪面試，校長曾碧霞指，須視乎屆時疫情決定使用網上或到校面試。她教路指，該校著重閱讀文化，不時有書本角色扮演活動，另學校多以自訂主題編制教材教學，建議有意報讀學生閱讀不同種類書籍。



校方正申請調整學費 或升約4.4%至每年13,150元

學費方面，圓玄小學現時每學年學費為12,600元，校方正向教育局申請調整2020/21學年學費至13,150元，正待審批。疫情持續爆發，曾碧霞指，原定9月上半月集中重溫上學年課程及追回停課落後的進度，惟疫情嚴峻，「若再延後開課，可能要加密課程」，校方將在8月中旬審視情況，或需預備以電子教學開學。