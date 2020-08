黎智英被捕｜各地主要傳媒廣泛報道　環時社評：一次勇敢坦蕩執法

壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反《港區國安法》等3項罪名今早(10日)被捕,其兩名兒子、及4名壹傳媒高層亦先後同被捕。早上9時45分,國家安全處高級警司李桂華率領逾200名警員、帶同數十個證物籃進入位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。 兩岸及外國傳媒都有顯著報道,主要指這是《港區國安法》生效後最高調的一次行動。《紐約時報》報道指,事件令人更擔憂國安法下,新聞自由被遏制、對政府的批評被噤聲。內地媒體也有報道事件,當中《人民日報》旗下的《環球時報》刊登社評指,特區政府沒有被美國的制裁嚇倒,展現出硬骨頭。

警方今晨前往黎智英位於何文田的大宅搜查,其後帶走黎智英,指其涉嫌違反《港區國安法》勾結外國勢力罪。早上9時45分,國家安全處高級警司李桂華率領逾200名警員、帶同數十個證物籃進入位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。至下午2時半,有警方帶走25箱證物,包括行政部文件、電腦等。

美國《紐約時報》、《華爾街日報》、有線電視新聞網(CNN),路透社、英國廣播公司(BBC)、《衛報》、澳洲澳大利亞廣播公司(abc)、加拿大廣播公司(CBC)日本放送協會(NHK)等均有報道事件。

+ 10 + 9 + 8

紐約時報:凸​顯民主派人士擔憂

外媒的報道主要指黎智英是國安法推行後最高調的一次行動。當中《紐約時報》指,黎智英是《國安法》立法以來,被捕中最突出的民主派人士,凸顯了民主派人士的擔憂,即國安法將被用來壓制批評的聲音、遏制香港的新聞自由。

《華爾街日報》指黎智英去年曾前往美國與美國副總統彭斯見面,行為很有可能違法《國安法》,惟《國安法》沒有追溯力。報道表示,中美關係愈發緊張,香港在過去一年一直顯得動盪,黎智英等人被捕則代表北京方面再次擴大對前英國殖民地的打擊(crackdown on the former British colony).

美國《紐約時報》報道壹傳媒創辦人黎智英被捕新聞。(紐約時報網頁截圖)

《衛報》報道多間傳媒被警方拒絕採訪

英國廣播公司指,黎智英被捕是《國安法》下最高調的一次逮捕行動。《衛報》則指,黎智英曾被內地傳媒標籤為「亂港四人幫」,並提及路透社、AFP、美聯社及香港電台,今午被警方拒絕進入採訪區。報道引述引述民主派人士及部分記者的言論,指「黎智英被捕代表香港的新聞自由已死」。

澳洲廣播公司的報道亦指出黎智英被捕是《國安法》立法後最高調的逮捕行動,並指《國安法》已經影響到香港方方面面,許多組織自行解散,一些人已經逃離城市。

+ 2

《環球時報》:港府展現出了硬骨頭

內地不少傳媒亦報道了黎智英被捕。《澎湃新聞》指,黎智英是「亂港四人幫」之一,且是佔中的幕後黑金和黑手、反修例事件的教主等。

《人民日報》旗下的《環球時報》刊登社評指,特區政府沒有被美國的制裁嚇倒,展現出了硬骨頭。文章指,在美國和西方的壓力下,這是一次勇敢而坦蕩的執法,顯示一度遭到侵蝕的司法正義正在香港重新樹立起來,香港的執法者不會再關注華盛頓以及它所支持力量的臉色。

《環球時報》看出社評指特區政府展現出了硬骨頭。(網頁截圖)

台灣總統府表遺憾及譴責

台灣傳媒亦有廣泛報道。中央社除了報道黎智英被捕、警方進入壹蘋果大樓搜查的過程外,亦有引述香港泛民議員言論、記協聲明,同時亦有引述台灣政黨人士的評論,包括總統府對事件高度遺憾與譴責、國民黨主席江啟臣指對事件表示遺憾,稱港府作為破壞港民信任等。

另外國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部發言人也表示,開放社會對言論自由的保障是基本期待,很遺憾發生這樣的事情,這也更彰顯台灣民主自由的可貴。