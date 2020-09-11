新冠肺炎．最新｜全民檢測截至今早8時半　已有153萬人接受採樣　

全民檢測「普及社區檢測計劃」延長至下周一（14日），昨晚累計共有152.7萬人完成採樣。衞生署透過全民檢測，至昨日共找21宗確診個案。 政府今日凌晨零時起，放寬多項防疫措施，包括食肆每枱可坐四人、遊樂場所例如遊戲機中心、麻雀館等都可重新營業。

【09:00】截至早上8時半，普及社區檢測有153萬人接受採樣，當中有131.3萬人透過網上預約系統登記檢測。昨日（10日）單日有10.4萬人採樣，當中53%，即5.5萬人沒有預約。另外，截至今早8時，有273宗個人資料被用作登記，151宗涉盜用個人資料轉交警方處理。

▼延長服務至9月14日旳全港57間檢測中心▼

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▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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昨日總覽：

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▼復課指引▼