課程檢討報告丨通識維持必修必考　IES改選修　教科書納送審機制

教育局成立的學校課程檢討專責小組，今日（22日）發表新高中課程最終報告。小組的建議與去年發表的諮詢文件大致相同，包括通識科繼續成為四大核心科目之一，即維持「必修必考」，但同時應縮減該科的課程內容。小組建議，應容許學生可以選擇不進行通識科獨立專題探究（IES），將獨立專題探究轉為延伸和選修部分，並將筆試與獨立專題探究的評級分開匯報。此外，亦建議在市場出售的通識教育科「教科書」，納入現行的課本送審機制； 中文科方面，小組建議檢視該科評核模式，包括但不限於刪減、精簡或合併現時的說話和聆聽考試卷別。大學收生方面，小組建議維持「3322」成績作為第一年學士學位課程的「一般入學要求」，同時應實施一項名為「學校推薦直接錄取計劃」的全新學校推薦計劃。

教育局成立的學校課程檢討專責小組，9月22日發表新高中課程最終報告。小組的建議與去年發表的諮詢文件大致相同，包括通識科繼續成為四大核心科目之一，即是維持必修必考。（資料圖片／羅國輝攝）

學校課程檢討專責小組最終報告內容（節錄）

中國語文科 檢視該科評核模式，包括但不限於刪減、精簡或合併現時的說話和聆聽考試卷別； 從小加強培養學生欣賞中國文學作品和文言經典； 成立專家小組，加強課程內中國文學和文言經典的學習、欣賞經典篇章和名著；以及 檢視非華語學生的學習需要。

英國語文科 進一步精簡該科校本評核安排，並檢視如何在文憑試寫作卷更有效評核選修部分； 開辦職業英語應用學習課程； 豐富現行課程的內容，增強學術和創意層面的語文運用；以及 提供更多機會讓學生透過「跨課程語文學習」和「跨課程閱讀」提高語文能力。

數學科 在教、學和評估方面進一步善用現時在數學科必修部分課程中已有的「基礎課題」和「非基礎課題」的劃分；以及 研究長遠以「高級數學科」（名稱待定）取代現時數學科延伸部分的可行性。

通識教育科 縮減該科的課程內容，同時檢視能否進一步改善／精簡獨立專題探究； 釐清課程範圍，訂明重要概念； 恆常檢視課程內容，適時更新當代已發展成熟的課題，以供學生探究之用； 容許學生可以選擇不進行獨立專題探究，將獨立專題探究轉為延伸和選修部分，並將筆試與獨立專題探究的評級分開匯報； 為出版商提供專業諮詢服務，查閱已經出版，並在市場出售的通識教育科「教科書」，以及考慮將通識教育科的「教科書」納入現行的課本送審機制； 因應修訂的課程架構，舉辦全新系列的教師專業發展課程； 支援學校領導層加強學校自我檢視和內部質素保證和問責的機制，以保證校本學與教材料的質素，確保學校有效推行課程； 與考評局就考卷擬題、審題和評核加強共識和通力合作，以確保課程目標和理念與評估一致；以及 在落實所有改善措施後，盡快在適當時間進行效能研究。

學校課程檢討專責小組主席陳黃麗娟（左五）9月22日向教育局局長楊潤雄（右六）提交檢討報告。（教育局提供）

專責小組主席陳黃麗娟表示，六個方向性建議在公眾諮詢期間均獲普遍支持，故無須作大幅改動，但專責小組在報告內調整了當中的一些細節，包括有關通識教育科課程和評估的調適安排、加強價值觀教育，以及在突發的情況（例如當前疫情）下推動電子學習和增加對學生的支援。在各項建議中，她特別指出新構思的「學校推薦直接錄取計劃」，目的是讓具特殊或多元才華的學生與切合他們潛能的課程互相配對。

教育局局長楊潤雄回應指，局方會仔細研究報告，以及考慮社會各界人士的意見，審慎進行後續工作；如有任何涉及課程內容或考評的改動，當局將按既定機制與課程發展議會、香港考試及評核局和其他持份者合力跟進。