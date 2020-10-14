新冠肺炎・最新｜港樂樂手初步確診　感染源不明　住東涌藍天海岸

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新冠肺炎疫情未緩和，衞生署昨日（13日）公布新增8宗確診個案，4宗屬本地個案，本港累計確診個案增至5,202宗。
上周五延續7日的防疫措施，包括4人限聚令、食肆每枱限坐4人、口罩令等均於本周四（15日）午夜屆滿，政府決定維持有關措施不變，至下周四（22日）屆滿。
香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco初步確診新型肺炎，他上周五及六（9及10日）於尖沙咀文化中心表演，逾100名同場表演者須入住竹篙灣檢疫中心。特首林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉有出席上周五的音樂會。
美國研究：瑞德西韋助患者快5天康復出院 兩成人現嚴重不良反應
【14:15】肺炎疫情仍然肆虐全球，國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》刊登由美國國家過敏和傳染病研究所進行的藥物瑞德西韋第三期臨床研究結果。團隊發現，服用瑞德西韋的患者，康復時間中位數是10天，較服安慰劑的患者短5天；而其29天死亡率是11.4%，較服安慰劑的患者低約4個百分點。有24.6%患者出現嚴重不良反應，包括8.8%患者出現嚴重呼吸衰竭，惟較對照組為低。
【14:15】肺炎疫情仍然肆虐全球，國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》刊登由美國國家過敏和傳染病研究所進行的藥物瑞德西韋第三期臨床研究結果。團隊發現，服用瑞德西韋的患者，康復時間中位數是10天，較服安慰劑的患者短5天；而其29天死亡率是11.4%，較服安慰劑的患者低約4個百分點。有24.6%患者出現嚴重不良反應，包括8.8%患者出現嚴重呼吸衰竭，惟較對照組為低。
↓↓香港管弦樂團樂手確診 音樂會表演情況↓↓
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【13:23】衞生防護中心表示，由於昨日（13日）八號熱帶氣旋警告信號懸掛至晚上7時後，衞生防護中心轄下公共衞生化驗服務處的樣本收發服務須暫停，而公共衞生化驗服務處亦只能提供有限度服務，以致中心昨日處理的樣本中未有錄得新增的新型冠狀病毒確診個案。
【13:09】衞生防護中心公布，香港管弦樂團的管樂35歲男樂師初步確診。他於10月11月發燒，並曾於傳染期，即10月9日及10日晚上在香港文化中心音樂廳參與樂團演出。由於病人在表演期間不能佩戴口罩，其同台演出的約90多位樂師被界定為密切接觸者須檢疫。曾參與兩場演出的約50多名後台工作人員期間與病人沒有接觸，並有戴上口罩，衞生防護中心會為他們安排病毒檢測。
根據衞生防護中心的評估，由於香港文化中心已實施社交距離措施，所有觀眾須戴上口罩，曾出席該兩場演出的觀眾不屬於密切接觸者。然而，為審慎起見，中心建議曾出席該兩場表演的觀眾留意自己身體狀況，如有不適應盡快求醫。即使沒有出現病徵。
根據衞生防護中心的評估，由於香港文化中心已實施社交距離措施，所有觀眾須戴上口罩，曾出席該兩場演出的觀眾不屬於密切接觸者。然而，為審慎起見，中心建議曾出席該兩場表演的觀眾留意自己身體狀況，如有不適應盡快求醫。即使沒有出現病徵。
特首林鄭月娥在10月9日曾出席音樂會。
【13:04】消息指今日新增數宗初步確診個案，其中港樂樂手是源頭不明。
【12:32】消息表示，今日新增數宗初步確診個案，暫未有確診個案，疑受強烈熱帶風暴「浪卡」影響。
【10:25】衞生防護中心日前公布，一名家住將軍澳天晉第8座的68歲男患者，於10月5日開始發燒，同日及10月8日向一名私家醫生求診，10月11日到將軍澳醫院急症室求醫並留院接受治療。
許樹昌在港台節目《千禧年代》指出，部份私家醫生警覺性不高，若及早要求病人留樣本，盡早診斷會更好。至於應否向有病徵患者實行強制檢測？許指出，現時市民可免費到政府普通科門診留樣本檢測，「最緊要市民出嚟驗，如有徵狀又唔驗，要配合罰則逼驗」。他又引述一些私家醫生反映，不少市民有病徵，但不願檢驗，呼籲市民主動留樣本。
【09:29】呼吸系統專科醫生梁子超今日（14日）表示，現時疫情反覆，應暫停相關表演，由於氣溶膠可隨空氣傳播開去，認為當日整體風險不容忽視。中大呼吸系統科講座教授許樹昌就認為，樂手接受檢測後才上台表演「穩陣啲」。
▼10月2日起重開處所及放寬措施▼
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