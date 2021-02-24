新冠肺炎．最新｜新蒲崗受限區完成檢測　520人交樣本無確診個案

社會新聞
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第四波疫情持續，本港昨日（23日）新增12宗確診個案，累計增至10,897宗；昨初步確診逾10宗，至少5宗源頭不明，包括旺角帝京餅店55歲兼職售貨員和太子花墟一名 22歲花店店員。政府昨公布限聚令由今日（24日）凌晨起，放寬至最多4人。

政府清晨宣布，指已完成新蒲崗受限區域強制檢測行動，沒有發現確診個案。

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【07:07】政府發聲明，指已完成新蒲崗受限區域（即新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約520名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約256戶，約56戶沒人應門。

▼2月23日 政府圍封新蒲崗金橋大廈、東誠大廈▼

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【00:00】第四波疫情稍緩，昨日（23日）新增12宗確診個案，當中11宗為本地個案，3宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增5間食肆上榜，包括莊士倫敦廣場肯德基、西寶城麥當勞、堅尼地城花園餐廳等。當中，一名39歲女患者（編號：10888）於2月21日發病，傳染期內曾赴9個地方，包括沙田九肚山豪宅駿嶺薈。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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