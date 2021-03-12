【校園天地】世佛會觀自在幼兒學校 線上線下喜迎新歲(上)

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-12 14:47

適逢農曆新年來臨，世佛會觀自在幼兒學校於二月份舉行了一連串的慶祝活動，與全校學生及家長一同感受節日氣氛。

喜迎新歲

為了讓學生對農曆新年有進一步的認識，老師以「新春知多少」、「年廿八洗邋遢」、「齊來辦年貨」及「步步高陞小廚師」為題，拍攝了一系列的學習影片，同時配合網上ZOOM學習，讓學生對農曆新年的傳統習俗和慶祝活動有具體的認識及實踐的機會。

此外，學校更特意為學生預備了製作「發糕」的材料包，讓學生在家與家人一起成為「步步高陞小廚師」，寓意學生快高長大、身體健康！ 家長們十分踴躍地把學生製作發糕的過程及成果，以相片及短片與我們分享，與大家一同感受製作賀年食品的樂趣。

老師穿著華服拍攝「新春知多少」影片，介紹農曆新年的傳統習俗，既應節又有氣氛。

齊來辦年貨。。(世佛會觀自在幼兒學校圖片)

老師走出校園，拍攝「齊來辦年貨」影片，與學生介紹賀年食品、裝飾品及年花。

「我是小廚神」。(世佛會觀自在幼兒學校圖片)

老師以「步步高陞小廚師」為題拍攝影片，讓學生學習製作「發糕」，看看他們的成果。

「拋寶牒」活動

「一年之計在於春」，本校藉著「拋寶牒」活動，讓家長在家引導孩子為新一年許下願望及訂立新的目標。老師預先派發「許願寶牒材料包」，邀請學生與家長在家製作「許願寶牒」，並在「許願寶牒」上寫上新一年的願望及目標。完成後，學生與家長回到學校「拋寶牒」，寓意新一年願望成真。活動的反應十分熱烈，大家都把自己的「許願寶牒」拋到設置在學校走廊的「許願環」上，為校園增添濃厚的新年氣氛。

祈福許願活動。(世佛會觀自在幼兒學校圖片)

如欲了解更多世佛會觀自在幼兒學校的資料，歡迎從以下途徑聯絡學校。

世佛會觀自在幼兒學校

地 址︰新界屯門龍門居停車場1樓

電 話：24495008

傳 真：24495007

網 站：http://www.wfb.edu.hk/1/電 郵： wfban@netvigator.com

觀看更多活動花絮，請瀏覽本校YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCm990NTRZvUIOsQL_oSjFfQ

（內容由世佛會觀自在幼兒學校提供）

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