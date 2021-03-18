西班牙DANI Mexican Seasoning含歐盟禁用除害劑　食安中心籲停食

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-18 20:01

食物環境衞生署食物安全中心今日（18日）公布，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，一款名為DANI Mexican Seasoning西班牙進口調味料，早前被驗出使用的芝麻含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，呼籲業界停售及市民停止食用。

食巿中心指，西班牙DANI Mexican Seasoning調味料，早前被驗出使用的芝麻含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。（互網聯）

食安中心指出，涉事產品為西班牙品牌DANI的Mexican Seasoning 40克裝，進口商為友利貿易有限公司，日期前最佳為2024年5月31日。

進口商需下架及停售

中心發言人表示，接獲歐盟食品和飼料快速預警系統的通報，涉事產品所使用的芝麻早前被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，中心隨即聯絡本地有關進口商跟進。

初步調查發現進口商友利貿易有限公司曾進口受影響產品，基於環氧乙烷已被歐盟禁用，有關進口商為審慎起見，已按中心建議將受影響產品下架及停售，並展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2798 6699。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。