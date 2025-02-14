今日新聞8分鐘｜元朗命案文叔拒賣地原因｜順豐哥哥兩度救人

情人節｜重慶港漂拍拖半年 瞞着父母在港閃婚：有激情衝動才較酷

今天（14日）是情人節，有184對情侶已遞交擬結婚通知書，當中110對打算於婚姻登記處共諧連理。有談戀愛約半年的內地年輕情侶，瞞着雙方父母在香港「閃婚」。他們說，結婚就是要有激情和衝動才較「Cool」（酷）和浪漫。

情人節｜結婚4年情意綿 人夫甜稱送花打孖上：她是老婆也是情人

今日（14日）是西方情人節，有人到旺角花墟購買花束，向愛侶表達愛意，共度愉快甜蜜節日。有男士買花送給正在醫院留醫的妻子，希望送上開心。另一名男士本身已預訂花束送給妻子，今天再到太子是再買多一束，認為妻子有雙種身份，「一個是老婆，一個是情侶」，故該送兩束花。

紅磡餐廳疑「煲燶嘢」冒煙 消防到場救出貓咪

今日（14日）早上8時34分，紅磡寶其利街寶威大廈地下一間餐廳有濃煙冒出，街坊見狀報案求助；由消防接報趕抵處理。

屯門照顧者悲歌｜蝴蝶邨老翁倒斃家中傳惡臭 揭弱智兒疑伴屍多時

屯門蝴蝶邨今日（13日）揭發「伴屍」的照顧者悲歌。下午3時57分，蝶影樓保安員報案，指一單位傳出濃烈異味。消防趕抵破門入內，發現一名姓陳（78歲）老翁明顯死亡；人員亦在單位內發現死者的44歲兒子，他精神有異，幸無受傷，由救護員送往屯門醫院檢驗。

消息稱，陳翁育有兩子，長子已婚長居內地，兩日前父子曾經聯絡，相信老翁離世一至兩日；其屍身已腐爛，傳出惡臭；幼子則為弱智人士，不時會大叫，懷疑已「伴屍」多時，幸有自理能力，家中有賀年剩下的食物等糧水，可自行飲食。警方初步相信事件無可疑，將案件列作「屍體發現」處理，稍後會驗屍確定死因。

三代命案︱前區議員楊家安憶舅父文叔拒賣地原因 事發日曾收電話

元朗本周二（11日）發生文氏三代命案，93歲文彥均（文叔）及69歲兒子文國強伏屍振興新村村屋，全身多處利器刺傷及割傷，大量出血亡；而93歲死者的19歲孫兒文浩朝，於命案揭發不久，被發現在500米外的朗屏邨墮斃。警方將案件列作謀殺及自殺。

文叔是元朗屏山北選區前區議員楊家安的舅父，楊家安與文家關係密切，曾經與文叔商量賣地事宜。他接受《香港01》訪問時指，舅父性格頗固執，欲保留「阿公地」故拒絕賣地，而案發當日他曾接過「老表」文國強的電話，沒料竟成最後一通電話。

順豐速遞員工作中兩遇人暈倒 施妙手助救出鬼門關 謙稱幫到就幫

今年元旦日，美孚新邨上演一幕速遞員為暈倒南亞人士急救場面，引來途人拍照並放上網，獲大批網民讚揚「好有愛」，這位好心人就是順豐速遞員阿佳。其實阿佳已非首次救人，最難忘一次更見證當事人由瀕臨死亡邊緣，至逃出「鬼門關」，當下心情難以用筆墨形容，即使事隔數年，阿佳仍心有餘悸。

多年前因緣學習急救的阿佳，縱使未有想過投身救護行列，仍能學以致用，從不吝嗇為有需要的人伸出援手，往後他會繼續為社會略盡綿力，「如果可以幫就盡量幫」。

葉劉「絕不姑息」婚外情 新民黨有人疑外遇「被退黨」｜政圈風聲

立法會一場「一夫一妻、一男一女」婚姻制度的無約束力議員議案辯論，公眾的焦點去了新民黨主席葉劉淑儀的發言。事源昨天（12日）辯論期間葉劉自爆最反對人有婚外情，直言「如果我有黨員有婚外情，我絕不姑息」，言論一出引起政圈熱議。據了解，新民黨一名男性地區人士多年前涉嫌捲入婚外情，之後退黨收場，聽聞都是應葉劉要求。

《香港01》今天（13日）逐一向黨內其餘五名立法會議員查詢看法，其中何敬康表明「所有地球人都不應有第三者」，自己亦絕不會犯。黎棟國表明婚姻是莊嚴的承諾，任何婚外情都不能接受。容海恩、陳家珮均支持葉劉觀點，餘下的李梓敬原本答應下午回電，惟之後未能聯絡。

台中氣爆｜澳門2歲女童頭部重創ICU昏迷中 醫生：這兩天是關鍵

台中市新光三越昨(13日)上午11時許傳出氣爆，造成4死31人傷。其中澳門一家七口三代同遊台灣，當時一家已經逛完新光三越，準備前往旁邊的大遠百商場，卻遭到氣爆波及，大量掉落物砸傷他們，祖父當場死亡，58歲祖母院外心臟停止，兩歲女童頭部重創重傷插管，曾祖母（太嫲）則是骨折受傷，女童父母則是輕傷但兩人不顧傷勢陪同女童就醫。

據台媒報道指，2歲女童頭部重創、顱骨骨折昏迷，接受開顱手術搶命，由於腦部有血塊，瀰漫性出血，術後送在中國醫大兒童醫院加護病房觀察。中國醫大今(14日)說明女童傷況，表示女童經過開顱手術後雖然目前生命徵象暫時穩定，「但傷勢非常嚴重，昏迷指數只有3分」，這兩天將會是關鍵期。

260名緬甸詐騙園區受害者重獲自由 由泰國軍方接走處理回國事宜

共有260名受困緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區的受害者周三（2月12日）重獲自由，其中15名為馬來西亞人，緬甸已將他們交給泰國政府，做進一步處置。

韓國釜山酒店悅榕莊建築工地起火 至少6死25傷 逾百人疏散

韓聯社報道，2月14日韓國釜山市機張郡的悅榕莊（Banyan Tree）酒店建築工地發生火災，造成6人死亡，25人受傷，100多人緊急疏散，躲到酒店屋頂避難的14人獲救。