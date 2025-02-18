今日新聞8分鐘｜達美航空降落失事反肚｜何柱國肺癌康復籲戒煙

車cam｜沙田公路天降鋁條擊中私家車 司機發文：驚到腳震頭暈

大埔公路—沙田段發生驚險墮物事故。今日（17日）有司機在facebook群組上傳其座駕的車cam片段，指前日（15日）早上約10時15分，駕車沿上址公路駛經御龍山對開時，突有疑似鐵枝從天而降，「好彩唔係揸電單車！」

片中可見，一支銀色條狀物幾近垂直飛墮，頂端插中右邊車頭冚後彈走，傳出「嘭」一聲巨響，車上人等則嚇至「嘩」一聲大叫，私家車減慢停低，可見車頭冚被刮花、擋風玻璃輕微損毀。事主檢走枝條放在地上稱：「3碌鐵枝！」影片可見，所有「元兇」均已扭曲變形，呈扁平狀，但懷疑是鋁條而非鐵枝。

旺角三惡漢疑不忿打麻雀輸錢 出門即砸毀竹館門外花瓶

旺角發生涉及麻雀館的毀壞案。周一（17日）晚上10時許，據報有3名男子，在花園街100號地下一間麻雀館門外進行破壞，得手後拔足而逃。警員接獲麻雀館職員報案，趕至現場搜查，未有發現該3名男子下落。就現場所見，麻雀館門外有兩個花瓶被人砸毀，並放在麻雀館的大門前。

將軍澳電單車失事 鐵騎士留醫逾一日不治 家屬親友傷心路祭

將軍澳周日（16日）早上8時許發生車禍，一名男子駕駛電單車駛經彩明街時，懷疑失控「自炒」，49歲姓張鐵騎士重創，起初清醒，惟送院途中陷入昏迷，經搶救後在伊利沙伯醫院留醫，惟周一（17日）中午12時53分，證實不治。

張男的家屬親友一行十多人，今午（18日）帶同叉燒飯、水果等祭品，返回意外現場路祭，有女親友手持鮮花，神情哀傷。

警司被控非禮女子和警署內施襲 辯方透露被告不認罪 准保釋候訊

警司陳建愉涉去年在酒吧內非禮一名女子，並三度在青衣警署襲擊該女子。他被控1項非禮和3項普通襲擊罪，案件今（18日）在沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，辯方庭上透露被告將否認控罪。由於審訊將以視像系統進行，需在有相關設備的法院審理。裁判官把案件押後至本週四（20日），在粉嶺裁判法院再訊，屆時將進行答辯。被告准以5000元繼續保釋，期間不可接觸控方證人。

自爆患肺癌已康復 何柱國：呢世人最唔鍾意盧寵茂、如今要感謝佢

前全國政協常委、商人何柱國昨晚（17日）在一個電台節目中透露，幾個月前確診肺癌，在本港治療並已康復。他稱，過去朋友曾勸他減少吸煙，更稱：「我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衛生局局長）」認為個人有吸煙的自由。但經歷今年患癌後，如今要：「感謝佢（盧）」。他現時亦已戒煙。

仍然關注時事的他又指，港澳辦主任夏寶龍早前會見部分司局長是要他們「破局」，但質疑官員們是否明白中央想法。

達美航空降落失事翻轉 乘客憶述死裏逃生過程：像蝙蝠倒掛｜多片

美國達美航空（Delta Air Lines）一班從明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）起飛的客機，在多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport）降落時失事翻轉，事故造成至少18人受傷。有死裏逃生的乘客們透露飛機失事一刻的狀況，指飛機降落時猛烈撞擊地面，並在滑行一段時間後「翻肚」，而機內的人就像蝙蝠一樣倒掛着。

熊貓收費團｜一家六口花$9000稱值得 美旅客願付雙倍錢抱龍鳳胎

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎周日（16日）起正式與公眾見面，園方推出收費每位1,500元的VIP團，可於展館開放前提早進入30分鐘觀看大熊貓寶寶，首團40人今日（18日）早上入園。

有參加的美國遊客大讚大熊貓龍鳳胎可愛，認為價錢值得，又指願意多付一倍價錢，親手抱抱龍鳳胎。另有一家六口的移民港人回港參加，爸爸認為全家付9,000元入場十分值得，形容是「一生人一次」的體驗。

的士罷駛｜李家超兩提「不得民心」 提醒激烈行動或被人騎劫議題

的士業界計劃3月5日起罷駛5日，抗議政府打擊白牌車不力，行政長官李家超今日（18日）在行政會議開會前回應罷駛行動，他說任何激烈行動不能成功解決問題， 不得民心，且傷害市民利益，形容行動可能會被別有用心人騎劫議題，「更加不得民心」，希望業界理性交流共同解決問題。

他未有正面回應會否增發出租車許可證，稱運流局已提出研究規管網約車平台，確保市民有合法的點對點服務，改善的士和規管網約車多年的問題。

許智峯FB透露遭高院頒令 充公他與其妻及母在港財產

高等法院今（17日）曾在內庭處理有關前立法會議員許智峯的案件，許今午在其Facebook發帖透露，高院今頒下財產充公令，充公許及其妻及其母在港的財產，以及許作為民事案件提告存放於律師樓的民事訴訟費。許又指政府憑空估計他的 Patreon 收入最高可達 1,200 萬元，判定他應被充公 80 多萬。