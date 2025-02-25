今日新聞8分鐘｜ 小巴司機涉毒駕危駕被捕｜港婦濟州滯留8月返港

紅隧Tesla遭逾1呎長石屎砸中車頭 往香港方向管道快線一度封閉

今日（25日）下午1時06分，一輛私家車於紅磡海底隧道往香港方向行駛途中，突然遭一塊石屎砸中。現場消息指，該白色Tesla於紅磡海底隧道往香港方向的快線位置行駛期間，車頭突然遭超過1呎長的石屎砸中擊中損毀。案件列高空墮物—有車損毀處理，警方正調查事件。

深井2日大嬰兒死亡｜被捕菲籍母疑不知懷孕 公廁誕嬰後帶回家

深井麗都花園今午（24日）有一名僅出生2日的初生男嬰死亡；其30歲母親涉「疏忽照顧兒童」被捕。案件更多內情曝光，被捕女子為菲律賓籍，於迪士尼樂園工作，她疑不知自己懷孕，前日（22日）突然肚痛在公廁誕嬰，再將男嬰用袋裝回家，至今早發現他無反應。丈夫與11歲兒子等家人全不知情下，直至今午家姑查看睡房，才揭發事件。

涉賣啟德體育園開幕禮假門票 3男女涉嫌企圖詐騙被捕

啟德體育園3月1日舉行開幕典禮，售價10元的實名門票電子換領券上周五（21日）開售，半小時內旋即售罄，市民可憑身份證及電子換領券2月27日至3月1日期間換領具體票。網上隨即有人買賣電子換領券門票，最貴炒至1800元，文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前呼籲巿民小心防騙，並指局方已與警方聯絡，會對炒賣門票情況有行動。警方今日（25日）公布，已拘捕一男兩女，涉嫌售賣6張假開幕禮門票。案件中暫無損失。

火炭小巴撞斃八旬翁 69歲司機未通過口腔液測試 涉毒駕危駕被捕

警方表示，正調查昨日（2月24日）在沙田發生的致命交通意外，意外中一名男子死亡。晚上6時45分，一名69歲男子李X誠駕駛一輛小巴，沿穗禾路西行，至近穗禾路及麗禾里交界對開一行人過路處時，撞倒正在過路的82歲姓溫男子。男途人頭部受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，於晚上9時08分被證實死亡。

該名小巴司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。對於有小巴司機涉嫌毒駕被捕，運輸署回覆《香港01》查詢表示，已要求涉事專線小巴營辦商調查事件及提交報告，並會按調查結果向營辦商採取合適的跟進行動，亦已敦促涉事營辦商加強司機管理。

港婦濟州汗蒸幕拍照被捕 滯留8個月返港 夫：妻抑鬱兼損失30萬

67歲港婦因在濟州汗蒸幕內影相打卡被捕，滯留近8個月後，上周五（21日）獲准出境返港。其丈夫今日（24日）向《香港01》指，其妻子當初被控性暴力罪，後被改控不當拍照，連律師費、賠償金及當地食宿等，共花逾30萬港元。他又提到，現時妻子對韓國有陰影及出現抑鬱情況。

港婦濟州一趟「旅行」共花費30多萬港元：

5萬「協議費」＋3.8萬元律師費＋10.7萬罰款＋逾10.5萬近8個月滯留生活用

將軍澳男子遭推跌頭撞花槽 警拘一男涉傷人 事前因言語問題爭執

將軍澳2月19日發生襲擊案，一名男子在尚德邨疑被人推跌，受傷送院。事主家人日前（21日）在facebook發帖呼籲目擊者提供線索，以便警方緝兇。將軍澳警區刑事調查隊督察方妙群今日（24日）交代案情指，43歲男受害人臉、手受傷，清醒送院，目前仍然留醫觀察，情況穩定，沒有生命危險。據知他左手手腕骨折，頭部擦損。

警方翻查大量閉路電視後鎖定一名涉案男子，今午於將軍澳寶康路一單位，拘捕一名42歲姓尤本地男子，他涉嫌傷人，正被扣查。據了解，被捕男子任職倉務員；案中雙方互不認識，事發前曾因言語問題起爭執，施襲者繼而動武，推跌事主後再徒手打向事主太陽穴附近，又用腳踐踏其手。

陸運會．小食亭｜康文署：學校日後須先通知署方學生可否購買食物

青衣運動場小食亭有員工早前發帖文，批評有學校禁止學生和家長在陸運會期間光顧，但康文署合約規定小食亭須在學校運動會當日營業，促署方設立機制如免租等措施，減省經營成本。

康文署回覆查詢指，日後會加強溝通，請租用團體按其實際需要，預先通知署方其活動安排，包括活動當日其學生可否在小食亭購買食物，以便署方通知小食亭許可證持有人，調整其業務安排。

天瑜醫療事故｜律政司不作檢控 天瑜爸爸感不公 已向陳凱欣求助

2020年，女童「小天瑜」周天瑜於瑪麗醫院因醫療事故成為植物人，延至去年離世。早前天瑜爸爸指控有醫護人員涉嫌刪改醫療記錄，警方前年年底曾邀請他落口供，並展開刑事調查，惟事隔一年多，警方於上月回覆天瑜爸爸指，把調查資料交給律政司後，律政司決定不會展開刑事檢控程序。天瑜爸爸向《香港01》表示對事件感到無奈，認為律政司的決定不公，又指已向立法會議員陳凱欣求助。至於其代表大律師陸偉雄稱，不滿意警方回信內容未有交代調查成果，指下一步會去信警方，要求交代更多調查細節。

韓國高速公路橋樑工地倒塌 10傷亡包括3中國人｜有片

韓聯社2月25日報道，韓國首爾世宗高速公路的忠清南道天安市路段發生橋樑工地崩塌意外，初時消息指有至少8名工人被活埋，報道其後證實3死5傷，但消防部門更新傷亡人數為2死5傷3失蹤。報道之後再引述消防部門消息稱，事件導致10人被掩埋，目前搜救完畢，4人死亡，5人重傷，1人輕傷。環球網引述韓國消防部門消息稱，事發現場有2名中國工人死亡。

香港迪士尼止9年蝕勢 錄8.38億元淨利潤 770萬入場人次同創新高

香港迪士尼樂園歷經連續9年虧損，最新2024財政年度終於止蝕，各項數據都創出開幕以來新高，包括錄得淨利潤8.38億元、770萬入場人次等，其中內地及其他國家或地區旅客分佔38%及22%。此外，香港迪士尼已開始償還由港府和華特迪士尼提供的貸款，截至2025財政年度首季已償還60%。