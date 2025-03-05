今日新聞8分鐘｜啟德桌球賽未完趕人走｜明愛「餵錯餐」7旬翁鯁死

紅磡漆咸道北貨車起火 濃煙捲半空 往尖沙咀交通一度受阻

今日（5日）上午10時許，一輛貨車在紅磡漆咸道北、往尖沙咀方向的慢線着火。車斗內的雜物起火，火勢猛烈，濃煙直冒上半空。

中環伊利近街地盤追薪 40名工人疑遭拖欠兩個月共$150萬糧

中環伊利近街一個建築地盤，有近40名工人疑遭拖欠薪金，總數約150萬元。工人生計成疑，今日（5日）早上到地盤門外掛橫額追薪。

土瓜灣私家車自炒掃欄 猛撞路邊電箱 78歲司機受傷送院

土瓜灣發生車禍。今日（5日）凌晨5時許，1輛私家車沿宋皇臺道右轉入馬頭涌道，途經馬頭涌道111至127號對開，懷疑失控「自炒」，左邊車身掃毀約3米長鐵欄及路邊電箱。78歲男司機幸僅受輕傷，通過酒精呼氣測試和藥物測試，清醒由救護車送院治理。

世界桌球大獎賽｜未完賽趕觀眾走 球迷鼓譟：唔識唔好搞，盞肉酸

「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二（4日）在啟德體藝館展開，惟由於比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右，要求觀眾在當前的一局結束後就離場，惹來現場球迷鼓譟。

桌球大獎賽清場 羅淑佩稱須「磨合」可理解：但請觀眾離開唔理想

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）在啟德體育園體藝館展開，因比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右要求觀眾離場，惹來現場球迷鼓譟。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早（5日）在政府總部會見傳媒時表示，昨日球賽十分精彩，頭場比賽時間較預期長令尾場遲開，至晚上11時45分左右，主辦方要求觀眾離場，當時場內仍有數十名觀眾，當中10多人與主辦方理論，羅淑佩指今次事件涉及主辦單位與園區磨合問題，形容非常不理想，並就此向受影響觀眾表達關心及致歉：「去到請觀眾離開點都唔理想。」

明愛醫院75歲老翁錯餵「正常餐」鯁死 院方致歉 兩涉事護士休假

明愛醫院發生「餵錯餐」事故，一名75歲男病人死亡。九龍西聯網總監羅振邦今日（5日）交代事件時稱，本周一（3日）男病人在餵飼期間「鯁親」，搶救後離世，院方檢視後初步認為因人為溝通出現問題導致事件，並隨即與家屬會面、交代及致歉。

明愛醫院行政總監關慧敏指，該名病人平日需進食「軟狀食物」，早前入院期間曾斷食，其後醫生批准恢復進食，在病歷寫上「DAT」、即「病人能吃什麼就給什麼」，但懷疑因「溝通問題」，有護士錯誤為病人安排「正常餐」，而負責餵病人的護士學生跟進指示餵食時，病人咳嗽、隨即呼吸困難及心臟停頓，護士立刻停止餵食並即時急救。

惟病人情況轉變很快，負責急救的團隊發現病人喉嚨內有食物殘留，最終病人在下午離世。院方指，今次餵餐指示由有約四年年資的護士發出，該護士與負責餵病人的護士學生事故後正休假。

王大陸搭Uber落車表情兇狠舉中指 打不開Tesla車門爆衝突︱有片

台灣藝人王大陸今日（5日）以涉嫌傷害罪交保500萬元（新台幣，下同）。全案起因為王大陸去年4月因搭Uber時與司機發生口角糾紛，而涉案司機隨後也曝光了當時王大陸下車時舉中指的兇狠片段。

驚蟄︱鵝頸橋小人婆稱遇美國客打總統 有市民打小人求安心

今日（5日）驚蟄，按傳統習俗會「打小人」，鵝頸橋一早已擠滿人群，祈求驅走邪氣。有人打四方小人，亦有人指明道姓，廿多年前開始這習俗的黃小姐表示，那年不順就會來打小人，笑說「師奶，是非多」，但都只是「打一個半個」，求心安。另有來自深圳的遊客專程來港打小人，冀「把心裏一些情緒打出來」。

有「小人婆」表示，今年生意與往年相若，考慮本港經濟不景，維持每次收費50元，又稱客人主要求消災解難，也遇到有美國客人拿著報紙來要打總統特朗普，稱特朗普上任「衰仔」。

墨西哥海運入口加熱板藏冰毒 市值3.6億元 海關拘3男

香港海關透過風險評估及情報分析，2月10日鎖定一個來自墨西哥，報稱載有加熱板的海運貨櫃。經檢驗後，發現加熱板內合共藏有680公斤的甲基安非他命（俗稱冰毒），市值約3.6億元。經跟進調查後，海關人員拘捕3名懷疑涉案男子。海關形容，犯毒集團成員在整個販毒過程中刻意精心策劃，且極具耐性，相信今次行動成功搗截大量毒品流入本地市場，亦對犯毒集團作出沉重打擊。

八達通最快第3季登陸日本 下半年香港推面對面「一嘟轉帳」功能

日本一直是港人熱門旅遊目的地，八達通今日（4日）公布，正與日本多間支付網絡公司商討合作，預料最快在今年第三季推出支付服務，屆時用戶只要掃瞄當地商戶的二維碼，便可通過八達通APP扣款。消費限額方面，八達通須檢視兩地的法例，以再作調整。

此外，八達通APP最快下半年推出P2P（個人對個人）轉帳功能，即使雙方互不相識，毋須輸入手機號碼等資料，不必加為APP好友，只要面對面便可「一嘟過數」。