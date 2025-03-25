今日新聞8分鐘｜周永恆踩風火輪被捕｜大美督一家四口疑食霸王餐

大埔汀角路無載客港鐵接駁巴士試車期間着火 濃煙直冒上半空

一輛港鐵接駁巴士，今日（25日）下午2時24分，在大埔汀角路近完善路發生火警。車尾着火冒出大量黑煙，遠處也可以看見。消防接報到場，派出一喉一煙帽隊將火救熄，幸無釀傷亡。

港鐵回覆查詢時表示，事發時一輛非載客的港鐵接駁巴士進行試車，駛至完善路時，車尾冒煙起火。消防員到場將火救熄，車長沒有受傷。該巴士已運回車廠檢查，以了解事件原因。

警西灣河捉亂過馬路 綜援翁打斜過路被罰：邊有$2千？無錢坐監囉

警方為打擊巿民亂過馬路，本周在全港多處執法，並在港島筲箕灣道與太安街交界派出便衣警員，截停亂過馬路的巿民，一小時內最少有10人被截，大部份是長者和外傭，其中一名領綜援的老翁，因為打斜過馬路被罰，他表示不知道不可以打斜過：「老人家唔知嘛！」揚言無錢交罰款，只好坐監。

車CAM直擊｜風火輪上龍翔道 的士擦身而過 網民：挑戰交通周

警方交通總部統籌五大總區交通部，本周起嚴厲執法，打擊行人及司機違規，但仍有市民做出違法行為。網上流傳一段車CAM片段，可見有人在凌晨時分，在龍翔道往荃灣方向的公路上踩「風火輪」，期間一輛的士從旁駛至，擦身而過，險象環生。有網民指，事主「唔怕死」，亦有人形容此舉是挑戰警方的交通周。

有片｜藝人周永恆天水圍涉踩風火輪被捕 遭撳地鎖手銬狂叫救命

藝人周永恆涉在天水圍天湖路樂湖花園對開的行人路上，非法踩「風火輪」被捕。網上流傳兩段影片，拍下周永恆被多名警員及便衣人士制服的經過，亦見到現場有多人圍觀。上載片段的網民稱，當時周永恆涉嫌在天水圍的行人路上踩風火輪，「畀差佬捉到正正」，指他極力反抗及指控警員打人。據了解，警方曾對周永恆進行酒呼氣測試，以及測試他是否受毒品或藥物影響的快速口腔液測試，兩項測試周永恆均通過。

大美督一家四口疑食霸王餐 店方發帖21小時後父子終現身解畫

大埔大美督一間餐廳的職員在網上發帖，圖文並茂直指一家四口，周日（23日）在其店舖吃「霸王餐」，消費逾$1200後逃去。店方以免費任食一餐，懸賞追尋。發帖後21小時，懷疑食「霸王餐」的其中兩父子現身餐廳，聲言是誤會，以為家庭成員已付款云云。

公立醫院收費改革｜急症室收費加價至$400 危急、危殆病者免費

【公立醫院/急症室收費/公立醫院收費/公營醫療/公立醫院輪候時間】醫管局今日（25日）公布公營醫療服務收費調整詳情，包括急症室收費兩級制，如被列為一類危殆及二類危急病人，可獲豁免收費，其餘病者則一律收費增至400元；另外，非緊急放射診斷及病理檢驗服務將按項收費，以及增加藥物收費等。醫務及衞生局局長盧寵茂稱，檢討收費系統制度一直存在，應該每兩年檢討一次，上次收費調整已是8年前，有需要作出檢討。

外置充電器｜民航處公布4.7起飛機上禁用尿袋 不准放於行李架上

【尿袋／鋰電池外置充電器／充電寶】民航處今日（24日）公布，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和／或為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。

港鐵5.1起於輕鐵試推「貓狗同行」計劃 為期兩個月 即睇5大規則

港鐵今（25日）宣布將於5月1日起試行為期兩個月的「貓狗同行」計劃，容許寵物主人帶貓狗在週末及公眾假期乘搭輕鐵。不過，主人在乘車前必須將寵物放入袋中，且該寵物袋的長闊高綜合不能超過170厘米，即暫時不能帶大型寵物、及不准帶貓狗以外的寵物，並要全程要放入寵物袋內。乘客可於4月11日起，在港鐵手機應用程式上購買貓狗通行證。每人每程只限帶一隻寵物上車。

港鐵指，會在試行計劃期間測試乘客安排等，如有需要會延長計劃。