學童肥胖｜中學生超重率2成、小學生16.4%　張竹君：不是特別理想

衞生署今日（2日）公布《學生健康服務二○二三／二四學年周年健康報告》，上學年香港中學生超重比率約為兩成，衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君稱中學生超重、包括有肥胖症狀比率過去10年未有大改善，「不是特別理想」。小學生方面，上學年超重比率為16.4%，是2014年以來最低。



飲食方面，張竹君指香港中、小學生在進食水果及蔬菜量不足，以當局建議小學生每天進食至少兩份水果和兩份蔬菜、中學生每天進食至少兩份水果和三份蔬菜計，89.9%中、小學生進食水果及蔬菜量不足。



衞生署今日（2日）公布《學生健康服務二○二三／二四學年周年健康報告》，上學年香港中學生超重比率約為兩成。（廖雁雄攝）

衞生署今日（2日）公布《學生健康服務二○二三／二四學年周年健康報告》，上學年香港中學生超重比率約為兩成。（廖雁雄攝）

衞生署今日（2日）公布《學生健康服務二○二三／二四學年周年健康報告》，上學年香港中學生超重比率約為兩成。（廖雁雄攝）

中、小學生進食水果及蔬菜量不足

飲食方面，張竹君指香港中、小學生在進食水果及蔬菜量不足，以當局建議小學生每天進食至少兩份水果和兩份蔬菜、中學生每天進食至少兩份水果和三份蔬菜計，89.9%中、小學生進食水果及蔬菜量不足。