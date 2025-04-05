今日新聞8分鐘｜何文田3男因二手煙問題爭執｜網紅IShowSpeed襲港

粉嶺公路工地爆水管 水柱噴射打中駛經車輛

今日（5日）上午10時許，粉嶺公路上水方向近和合石，路邊工地有水管爆裂，大量泥沙夾雜碎石如噴泉般射出路面，有駛經車輛的擋風玻璃被打中損毀。警方接獲報案，列投訴處理，並通知有關部門跟進。

油麗邨14歲女內地旅行後不適 求醫揭疑患腸胃炎 突抽搐昏迷亡

油塘一名14歲少女在家中暈倒，送院後不治。昨日（4日）晚上7時半，該名14歲少女在油麗邨卓麗樓住所客廳暈倒，父親發現後連忙報警。救護員到場將她送往聯合醫院搶救，惜告不治，其死因有待驗屍後確定。

何文田愛民邨3男子因「二手煙」問題爭執互毆 1人受傷

今日（5日）上午7時22分，警方接報何文田愛民邨有人被搶劫及被雨傘打傷，損失一部手提電話。警員接報到場，在愛民邨熟食檔外找到3名涉事男子，其中一名蓄「二撇雞」的男子鼻受傷，由救護車送院，另外兩人帶返警署調查；惟初步調查顯示，雙方疑因抽煙問題爭執打架。

iShowSpeed香港︱粉絲反轉天后等站 港鐵譴責逃票毀閘機停電梯

美國網紅iShowSpeed（甲亢哥）今日（4日）訪港，直播走勻全港，其間乘搭港鐵由上環站到天后站，大量粉絲追隨到現場，引起一片混亂，天后站人潮如鯽，並有閘機被毀，港鐵職員需要報警求助。

西貢東壩離場一度逾200人等小巴 有的士司機疑濫收車資當場被捕

西貢東壩成為內地社交媒體小紅書網民推介的熱點，今日清明節（4日）吸引大批內地遊客到場。他們下午兩、三時開始陸續離開，雖然高峰期曾有超過200人排隊乘小巴，但小巴公司加密了班次，整體離場情況尚算順利。不過，現場有不少懷疑黑的，有的士司機疑涉濫收車資即場被警方拘捕。

清明節大圍單車店重生？生意倍飆須急運單車到店 租價貴平日$20

近年被稱為「全港最美單車徑」的大圍至大美督段，吸引不少內地旅客朝聖，亦帶旺大圍積福街一帶的單車舖生意，常有職員在大圍站外招客，甚至以送樽裝水作招徠。今日（4日）是清明節假期，更有不少港人一家大小來租單車出遊。有單車舖職員形容今日生意「爆滿」，需以貨車額外運送數十架單車到店舖。有租單車客則指今日人流比平時多約一倍，租車價錢亦較平日貴約20元。也有港人稱特意留港度假消費，「香港𠵱家都好困難。」

兩旅客膠樽藏及全身綁130隻手錶圖走私內地 羅湖海關截獲

近日，兩名旅客以膠樽藏匿及人身綁藏的方法，試圖走私130隻手錶入境內地，被羅湖海關查獲。海關總署消息，海關人員對入境旅客及其行李物品進行監管時，發現兩名選擇「無申報通道」入境的旅客神色較為緊張、步履匆匆，隨即上前攔截檢查。

房協富戶政策9月分階段全面實施 主席：已考慮法律挑戰風險

房協會向出租屋邨租戶發出新的租約，全面規管富戶。房協主席凌嘉勤出席港台節目表示，新租約有附加條款，要求住戶需要定期申報入息和資產，如果不接受條款，住戶有4個月寬限期遷出單位。房協已陸續向住戶解釋，並計劃在9月前，舉辦超過100場解說會，向2萬5千個租戶講解新做法。