天文台最新｜冷鋒相關驟雨及狂風雷暴未來數小時影響珠江口一帶

【特別天氣提示／冷鋒／驟雨／狂風雷暴／天氣】一股溫暖潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸，天文台（12日）表示，位於廣東內陸的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。



天文台預測，今日多雲，間中有驟雨。初時沿岸有薄霧，吹和緩至清勁偏南風。下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，北風增強，離岸及高地間中達烈風程度，晚上驟雨逐漸減少，氣溫顯著下降。明早天氣清涼，風勢頗大，日間部分時間有陽光，稍後風勢緩和。隨後兩三日大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。



中午時，葵芳一帶多雲有霧。（香港01記者攝)

【16：15】天文台指，一道冷鋒正逐漸橫過廣東沿岸，與其相關的驟雨及狂風雷暴會在未來數小時影響珠江口一帶，部份地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。本港將會轉吹偏北風，氣溫明顯下降，風力顯著增強，離岸及高地間中達烈風程度。

天文台這個強度的東北季候風在四月較為罕見。市民特別是進行高空工作或戶外活動的人士，請提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險，並綁緊容易被風吹倒的物件。

【15：50】天文台更新特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【14:33】雷暴警告生效，在九龍城賈炳達道公園籃球場舉行的泰國潑水節活動比原定早15分鐘結束，市民須立即離場。

▼4月12日 泰國潑水節2025▼



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雷暴警告生效，九龍城潑水節活動比原定早15分鐘結束。（任葆穎攝）

【14:25】位於廣東內陸的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。

本港現時吹和緩至清勁的偏南風，隨著冷鋒橫過沿岸地區，本港將會轉吹偏北風，氣溫明顯下降，風力顯著增強，離岸及高地間中達烈風程度。這個強度的東北季候風在四月較為罕見。市民特別是進行高空工作或戶外活動的人士，請提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險，並綁緊容易被風吹倒的物件。

【12:05】位於廣東北部的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。

本港現時吹和緩至清勁的偏南風，隨著冷鋒橫過沿岸地區，本港將會轉吹偏北風，氣溫明顯下降，風力顯著增強，離岸及高地間中達烈風程度。這個強度的東北季候風在四月較為罕見。市民特別是進行高空工作或戶外活動的人士，請提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險，並綁緊容易被風吹倒的物件。

中午時，中環一帶天氣情況。（香港01記者攝）

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截至約中午，本港天氣雷達圖像。（天文台網頁截圖）

【09:45】現時位於華南北部的一道低壓槽會在今日逐漸發展為一道冷鋒，並為廣東帶來驟雨及強烈狂風雷暴。預料該冷鋒會在今日下午至黃昏抵達廣東沿岸地區。

【09:00】天文台發出特別天氣提示，華南北部的一道低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並向南移動，預料與其相關的驟雨及強烈狂風雷暴會在今日下午至黃昏影響珠江口一帶，部分地區雨勢較大，亦有猛烈陣風。

受冷鋒隨後的東北季候風影響，屆時本港北風將會增強，離岸及高地間中達烈風程度，氣溫會由最高約27度，顯著下降至明早最低約17度。市民出門或進行戶外活動前請留意最新天氣消息。

▼天文台4月11日發出的九天天氣預報▼



天文台4月11日晚上9時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼

