李嘉誠贈養和醫院治肝癌Histotripsy 2.0系統　5月初首為病人治療

養和醫療集團今日（25日）公布獲李嘉誠基金會捐贈嶄新的「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0 系統。院方表示，養和癌症中心的專責團隊通過各項仔細籌備、專業培訓及嚴謹臨床管治之後，養和「肝癌無創組織碎化治療計劃」現已全面就緒，隨着4 月中展開治療前評估服務，將於5月初進行首個肝癌無創組織碎化治療，期望能為更多肝癌患者帶來治療和控病的機會。



養和表示，為確保患者得到最適切及較低風險的治療，會安排患者於治療前先進行詳細檢查。適合進行治療的香港居民費用可獲減免，養和望可為更多患者帶來裨益。



李嘉誠基金會主席李嘉誠親身參與肝癌無創組織碎化系統的示範。（養和醫療集團提供圖片)

養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生（右）感謝李嘉誠基金會，該會主席李嘉誠（左）回應時指：「能給予病人有這樣好的選擇，何樂而不為？」（養和醫療集團提供圖片)

養和醫療集團已完成肝癌組織碎化治療培訓的團隊，與李嘉誠（前左）及李維達院長（前右)合照。（養和醫療集團提供圖片)

李嘉誠：給予病人有這樣好的選擇，何樂而不為？

第一次親眼見到這部儀器的李嘉誠基金會主席李嘉誠向養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達說：「給予病人有這樣好的選擇，何樂而不為？養和醫院為病人提供服務，是病人的福音。」李院長感謝李嘉誠基金會對養和的支持與信任，體現雙方共同推動香港醫療創新的精神。

養和表示，無創組織碎化技術是一種較低風險且高療效的嶄新肝癌治療方法，並已獲美國食品藥物管理局批准及經過實證研究作臨床應用於治療原發性或轉移性肝癌；至於不適合接受外科手術治療、或曾接受其他肝癌治療而無效的肝癌患者，亦可考慮無創組織碎化治療。

李嘉誠基金會2024年11月19日也曾向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統，將於今年初開始使用，中大威院團隊將為共30名肝癌患者進行這個嶄新療法。（資料圖片/夏家朗攝）

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無創組織碎化治療不會留下傷口 病人最快翌日可出院

養和介紹，Histotripsy 2.0系統利用高強度聚焦超聲波照射肝臟腫瘤，在腫瘤內形成的微氣泡會迅速膨脹及收縮，繼而產生衝擊波破壞及液化腫瘤。整個治療過程會配合先進的超聲波造影技術實時導航，確保治療範圍聚焦於目標腫瘤，同時減低對周邊組織的影響，大大減低治療的副作用。

無創組織碎化治療並無入侵性，治療所採用的能量亦不帶輻射及熱能，因此患者一般不會感覺不適亦不會留下傷口，治療翌日便可根據醫生建議出院。

李嘉誠基金會主席李嘉誠（前排左一）到訪養和醫院，與養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生（前排右一）參觀Histotripsy 2.0 專業培訓及示範過程。（養和醫療集團提供圖片)

養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生（右）感謝李嘉誠基金會，該會主席李嘉誠（左）回應時指：「能給予病人有這樣好的選擇，何樂而不為？」（養和醫療集團提供圖片)

院長：可讓醫生能因應肝癌患者不同病況及需要決定治療方案

院長李維達表示，養和一向著力拓展全面的肝病治療，現時得到肝癌無創組織碎化系統，讓醫生能因應肝癌患者的不同病況及需要，從而作出最合適、全方位、高效、較低風險的治療方案，造福香港以至亞洲及大中華區內患者。

根據香港癌症資料統計中心數據，肝癌是本港第五大常見癌症，亦是癌症死亡的第三大原因；中國內地因原發性肝癌死亡人數和死亡率更位列第二位。李院長續說，隨着肝癌組織碎化系統的引入與普及應用，將可進一步使更多本地、亞洲以至海外的癌症患者受惠。

適合進行治療香港居民費用可獲減免

養和表示，為確保患者得到最適切及較低風險的治療，會安排患者於治療前先進行詳細評估、超聲波檢查及身體檢查，合適的患者方可進行無創組織碎化治療。評估和治療程序均以套餐式收費，讓患者在考慮治療方案時有更清晰的預算。當中，適合進行治療的香港居民費用可獲減免，養和望可為更多患者帶來裨益。