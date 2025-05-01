今日新聞8分鐘｜城巴撼水馬逾廿人傷 ｜ 為富士山景觀砍樹

有片｜太子七人車疑落斜失控 撞壆撼的士釀4傷 司機一度昏迷

太子今日（30日）發生車禍。下午2時31分，一輛七人車在太子道西旺角消防局對開，撞到一輛的士。意外驚動多人報案，據報私家車33歲姓鄭男司機一度被困，頭部受傷被救出時昏迷，由救護員送往伊利沙伯醫院治理，其後恢復意識。的士64歲姓陳男司機頭傷，30歲姓劉男乘客頭及腰受傷，70歲姓丁女乘客亦腳部輕傷，3人均送往廣華醫院治理。兩名司機酒精測試結果均為零度。

《香港01》獲得目擊者提供車cam片段，見到事發時七人車由通州街天橋落斜時，懷疑失控，未有收慢車速，右邊車身數次撞向石壆，一度全車傾斜，之後餘勢未停沿彎位滑前，撞到正在燈位車龍當中停車等候之的士。現場消息指，的士司機為足球名宿、前港隊代表陳慶榮。

紅磡唐樓棚架凸出插爆城巴車窗 乘客：如果有人應該穿晒

紅磡發生車禍。昨晚（30日）11時許，一輛雙層城巴由慈雲山開往機場，沿馬頭圍道左轉入蕪湖街，駛至蕪湖街32號一幢唐樓對出時，唐樓正進行樓宇維修搭建棚架，棚架過份凸出，竹枝插爆巴士上層4塊玻璃，穿過座椅，幸好無人受傷。

當時坐在巴士上層的林先生向《香港01》形容，聽到劈里啪啦聲響以為撞車，發現3至4塊玻璃被竹棚插爆拖爛，直至巴士無法再前行。他表示：「（竹棚）入晒梳化入晒櫈，好彩後面冇人，如果有人都應該bye bye（重創）㗎啦。」

五一｜黃金周遇金價升 旺角金舖人流旺 內地客在港買金有三原因

金價近日處於歷史新高，有港人放金套現，亦有內地旅客趁五一黃金周來港打算買金。今日（1日）五一黃金周內地假期首日的下午，旺角彌敦道不少金店內都有內地客。有店員表示今日多了兩三成人流，有內地客到場買戒指等金器。有內地客表示，香港金價較內地低，會選擇在香港買金。

西九龍公路車禍｜城巴車廂血跡斑斑 乘客：最前排撞到玻璃碎晒

今日（5月1日）中午12時28分，一輛城巴沿西九龍公路往機場方向行駛，途至近海麗邨時，懷疑失控撞向分叉路口一列水馬及一風琴式防撞欄，造成22人受傷，其中包括姓劉（23歲）城巴男車長，及9男12女乘客（10至72歲）受輕傷，所有傷者分別被送往明愛醫院、瑪嘉烈醫院及廣華醫院治理。另外，城巴男車長涉嫌「危險駕駛」被捕，已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。

意外後，救援人員即場設分流站為傷者治理。多名乘客憶述事發一刻的情況，巴士內「個個都仆晒落地」，有人被整個拋起，亦有人撻落地上，有人更目睹最前排的乘客「撞到塊玻璃碎晒裂晒」，傷勢較重。現場所見，巴士兩層擋風玻璃均爆裂，司機座位向前傾，軚盤亦受損移位，下層尾座及上層車頭血跡斑斑，遺下染血的口罩及紙巾。

五一｜蓮塘口岸現行山大軍闖麥理浩徑 北京客：世界最美徒步路線

五一黃金周假期今日（1日）開始，不少內地客來港旅遊，部份人專程來行山，體驗香港自然風光。早上8時，蓮塘口岸（香園圍）有大批來自內地的「行山大軍」到達，等候登上旅遊巴。有人計劃到麥理浩徑「朝聖」徒步，完成100公里目標，亦有人計劃行山兼到市區Citywalk料花費數千元。

五一黃金周︱西貢東壩人流、車流暫大致有序 漁護署派員巡邏監察

五一黃金周內地假期今日（1日）展開，每逢周未及內地長假，西貢東壩也有人滿之患。針對塞車塞人，政府安排專線小巴加強服務。漁護自然護理署今日指，早上部署人員到東壩及破邊洲一帶巡邏及視察，除了監察與疏導人流，亦提醒訪客切勿使用捷徑等。漁護署指，會繼續密切監察東壩未來數天人流情況，有需要時會即時透過漁護署Facebook專頁發布最新消息，提醒大家及早計劃行程。

中國籍日本酒店老闆被捕 為富士山景觀砍鄰居23顆樹 曾潛逃香港

日本警方4月26日拘捕4名中國籍男子，包括一名中國籍酒店負責人，他們涉嫌在數年前於山梨縣富士河口湖町闖入鄰居砍伐23顆樹木。該老闆一度從日本潛逃到香港，直到上周六被捕，並於周一以刑事毀壞被移送司法機關。

五一黃金周｜傳統酒樓指手機落單失人情味 解點心車絕迹香港之謎

【五一黃金周／五一假期／五一黃金周2025／五一勞動節／內地旅客／餐飲業寒冬／酒樓／茶樓／小紅書／自由行】幾乎在香港酒樓絕迹的點心車，竟能對抗時代巨輪，近年大受內地旅客追捧，變成傳統酒樓抵禦餐飲寒冬的神器。

周末及假日午市大賣逾6,000籠點心的旺角倫敦大酒樓，至今保留及沿用各款點心車，在茶客之間通道穿梭。現年72歲的副總經理蘇萬誠認為點心車仍有保存價值，雖然點心紙或手機點餐更能節省樓面成本，代價是人情味喪失，酒樓文化不再。

點心車為何幾乎絕迹香港？他指出，最初是因為時代變遷，點心車被視為落伍，也霸佔酒樓空間，倒不如改用點心紙落單，既可節省成本，又能縮窄通道以增加座位。時至今日，香港已無師傅製作點心車，相信未來只會買少見少，「𠵱家唔係你想就有得推車仔。」