的士違泊｜的總盼警方柔性執法寛免如廁用膳司機　優先增的士泊位

繼「的士大王」鄭克和要求政府對非法網約車嚴厲執法，再有的士業界以發信形式向政府表達訴求。的士司機從業員總會會長黃瓊靜最新向警方發信，指業界因政策與資源失衡及非法白牌車衝擊陷入困局，請求警方「合理執法」及參考內地「柔性執法」經驗，恢復以觸摸車頭溫度等判斷停留時間再決定是否發告票，避免「一刀切」執法，酌情處理的士違泊，同時優先擴充的士泊車位。



的士司機從業員總會會長黃瓊靜向警方發信，請求警方「合理執法」，酌情處理的士違泊。（資料圖片／黃浩謙攝）

的士司機從業員總會會長黃瓊靜昨日（6日）向警務處處長周一鳴發信，請求警方「合理執法」，酌情處理的士違泊。（的總網頁）

的士司機從業員總會會長、福建省政協委員黃瓊靜昨日（6日）向警務處處長周一鳴發信，稱代表全港的士業界6.3萬個前線的士司機提出業界訴求。

的總：以往司機進餐如廁等短暫停車執法人員會酌情處理情況已不復見

信中提到，近年違例泊車執法標準趨於嚴格，令司機生計雪上加霜，舉例指以往司機因進餐、如廁等短暫停車，執法人員會以車頭溫度等指標酌情處理，但已不復見，即使短暫停留亦會抄牌，令業界壓力倍增。

的士專用停車位長期不足 司機陷「無處可停、罰款加重」兩難局面

信中又指，香港的士專用停車位長期不足，但政府未完善配套卻加強罰則，導致司機陷入「無處可停、罰款加重」的兩難局面。

的士司機從業員總會會長黃瓊靜向警方發信，請求警方「合理執法」，酌情處理的士違泊。（網上圖片）

的士司機從業員總會會長黃瓊靜向警方發信，請求警方「合理執法」，酌情處理的士違泊。（網上圖片）

的總呼籲警方人性化執法 建議參考內地「柔性執法」經驗

的總呼籲警方人性化執法，建議可參考內地「柔性執法」經驗，恢復以車況判斷停留時間的彈性標準，並制定清晰指引，避免「一刀切」執法；與有關部門商討，增設停車設施，於繁忙路段劃定的士臨時上落客區、動態調整路邊泊車位使用時段；建立常態化溝通機制，讓業界參與交通規劃討論，平衡執法與營運需求。

信中結語提到，的士業作為香港公共交通骨幹，「司機日夜奔波服務市民，卻因政策與資源失衡及非法白牌車衝擊，業界陷入困局，司機苦不堪言」。的總期望警方保障公眾利益之餘，體恤業界實際處境，推動更合理的交通管理措施。