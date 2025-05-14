今日新聞8分鐘｜尖沙咀剪刀婦插傷途人｜元朗爭鮮賣發霉玉子手卷

恒生據報多部門下月前裁員10至50% 餘下員工需重新申請職位

恒生（0011）據報自3月尾下旬發放花紅後罕有地進行較為廣泛的裁員行動，個別部門削減幅度約10%至50%不等，傳裁員行動擬於6月底前完成。此外，恒生又仿效母公司，即使受影響部門尚未被炒的員工，也要重新申請職位，與內外部應徵者競爭。目前恒生正在招聘百多個職位，有關員工可隨意申請任何職位。

疑遭法國醫院秋後算帳 吹哨後手術大減 主刀哽咽：只為公義

聖德肋撒醫院（法國醫院）主座大樓去年七月底冷氣故障，共有12宗手術受到影響，當中有手術室現冷凝水，院方兩度否認有滴水，昨日才承認事件。

揭發事件的外科專科醫生廖子良今憶述，要求醫院管理層向衞生署通報不果後，疑遭對方「封殺」，三宗已排期做的手術被無故取消，在該院施手術的宗數也大幅減少，以往每年約200宗，事發後十個月僅得兩宗。被問到為何披露事件、是否值得，他哽咽表示，全為公義及病人利益，又稱「如果每個人都諗我咁做有無着數，香港玩完」。

他又質疑院方用「滅聲」態度應對事件，談到有醫生不滿事件，惟擔心遭院方報復，未有一同披露。他呼籲當日在場的同工，提供更多資訊，「大家都攞個拼圖出嚟擺低，成個畫面會更加清晰」。

元朗紅VAN撼車｜小巴「舞龍」衝人堆 41歲司機涉企圖傷人落網

元朗大棠路上周六（10日）有小巴及私家車相撞，繼而演變成扑車、撞人案件。警方反黑組追查數日，以涉嫌企圖傷人拘捕41歲小巴司機；另外拘捕一名非華裔男子涉嫌刑事毀壞。連同之前落網的兩名男子，警方就事件共拘捕4人，被捕人士年齡介乎17至41歲。

有片｜電動單車男葵涌避警截 掉頭逆線被扯跌就擒 涉4宗罪被捕

警方持續打擊電動單車等可移動工具，網上流傳一條車CAM片，顯示便裝警員昨日在葵涌葵富路截停一部電動單車時遇反抗。電動單車司機扭軚欲掉頭逃跑，但被扯跌就擒。

尖沙咀廣東道女子持剪刀刺傷一女 另打傷一人 警尋獲及制服疑犯

尖沙咀發生傷人案。今日（14日）下午2時43分，警方接獲一名女子報案，指在廣東道附近，被另一名女子用剪刀刺傷。

警員接報趕至，在新太陽廣場尋獲及制服女疑犯，並發現現場另有一名女子被打傷。被刺女傷者手及嘴部受傷，被打女事主則報稱背痛，兩人即場接受救護員治療後，雙雙被送往廣華醫院治理。警方現正調查事件，消息指初步懷疑疑犯精神狀態有問題。

爭鮮元朗店驚現玉子燒手卷「發霉生毛」 公司致歉退款及全面清潔

【爭鮮／壽司／餐飲業／食物安全】爭鮮未過期手卷驚現白色霉菌！有網民在社交媒體發出「警世」帖文，投訴爭鮮外帶元朗店昨夜（13日）出售的玉子燒脆卷「嚴重發毛」。根據上傳相片顯示，大半條玉子燒長滿灰濛濛的霉斑，由原來的黃色變為灰白色，其中一邊更長出白毛，非常噁心。網民也慶幸沒有放進口裡，「好彩睇吓先擺落口，點解可以發霉，發到生毛。」

爭鮮（香港）今日（14日）在社交媒體致歉，又指正在聯絡事主冀提供協助。爭鮮並採取三個行動確保食物安全，包括外帶元朗店今日停售玉子燒脆卷一天，將全面清潔與消毒，而所有產品會即日生產即日銷售，確保同款產品不受涉事批次影響。至於昨日（13日）曾在涉事店舖購買玉子燒脆卷的顧客，可憑單據到該分店安排退款。

中國首例侵入式腦機臨床試驗成功 截肢受試者可靠意念打機

《人民日報》 報道，近日，上海階梯醫療科技有限公司宣布，其自主研發的侵入式腦機接口系統，已於今年成功完成中國國內首例侵入式腦機接口系統人體長期埋植前瞻性（FIM）臨床試驗。

特朗普談卡塔爾贈禮：昂貴的飛機不收下是「笨蛋」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（5月12日）乘總統專機出訪中東三國，他臨行前被問到有意收受卡塔爾飛機贈禮的傳言，回應對方出自好意贈禮，而面對免費又昂貴的大禮，自己不收下就是「笨蛋」（stupid person）。

美國加州驚現「變形UFO」！盤旋15分鐘 從六角形變圓形亮如滿月

美國加州近日發生不明飛行物目擊事件。

無人戲院｜直擊筲箕灣嘉禾銀河全程自助直入影院 觀眾冀減票價

【戲院／電影／無人戲院／自助戲院／嘉禾】網上近日熱烈討論筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院變成「無人戲院」。《香港01》記者今午（13日）到場視察，只見售票大堂只擺放3部自助售票機，僅接受電子支付，櫃枱無售票員，也無賣爆谷及汽水；通往影院及洗手間的入閘口無人看管，理論上可直接入場觀看「霸王戲」，不過有告示寫明已裝設24小時閉路電視系統（CCTV）。

有觀眾指出，今早購票時售票系統一度懷疑出現問題，在場兩名長者無職員在旁幫助，只能無奈離開；也有觀眾支持戲院轉型「無人戲院」，期望經營成本降低後，可調低戲票售票。

嘉禾院線下午公布該戲院為「自助售票戲院」，強調並非無人運作，現場有員工為觀眾提供服務，包括入場時檢查戲票、放映途中到影院巡視及有售賣食品飲品等。記者在戲院逗留近一小時，終見有員工在場巡查售票大堂，協助不擅長電子支付的長者購票。