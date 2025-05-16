今日新聞8分鐘｜內地女大嶼山游水疑偷渡｜日本櫻島火山連續爆發

旺角通菜街夾公仔舖屢遭淋油 警拘42歲女 涉生意競爭及私人糾紛

旺角通菜街62號地下一間夾公仔舖，於今年1月至5月期間，多次遭歹徒淋油破壞。警方今日（15日）表示，旺角警區反三合會行動組第一隊人員翻查閉路電視及經深入調查後，成功鎖定一名可疑女子，並於今日在旺角區拘捕該名42歲本地女子，涉嫌「刑事毀壞」。

有片｜葵涌貨櫃碼頭堆高機向前翻側冒濃煙 司機一度被困獲救送院

葵涌發生工業意外。今日（15日）下午4時，警方接獲一名男子報案，指其同事在貨櫃碼頭南路8號貨櫃碼頭內，操縱一輛鷹式起重機（又稱堆高機）搬運貨櫃期間，懷疑行駛速度較快導致向前翻側。意外中，姓黎（49歲）男司機被一度困車內，其後由消防救出，他眼、頸及腳部受傷，幸仍清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，送院時須戴上頸箍。警方將案件列「工業意外—有人意外受傷」處理。

現場消息指，涉事堆高機向前翻側後，駕駛室升得太高，男司機一度被困無法下車，需由消防到場協助。網上影片可見，堆高機翻側後不斷冒出濃煙，現場一度煙霧瀰漫，駕駛室內的司機疑仍未獲救，可見有人影在車廂內晃動。

網約車的士亂局升溫｜近40名的士車主政總請願 促全面取締白牌車

政府遲遲未就網約車發展提出明確方向及政策，觸發的士業界與網約車、非法白牌車矛盾持續升溫。今早（16日）近40名的士車主今早到金鐘政府總部遞交請願信，他們指網約車等非法白牌車11年來一直剝削他們的生意，忍無可忍下決定向政府請願，要求政府全面取締及監管白牌車。

西九警區破7宗騙案拘5人 兩14歲仔淪跑腿收款 28歲女扮內地特務

西九龍警區偵破區內7宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」騙案，當中一個「猜猜我是誰」集團涉及6宗「猜猜我是誰」騙案，涉款48萬元，警方拘捕4男，其中兩人年僅14歲，疑被利用做「跑腿」。而一宗「假冒官員」騙案則有一名28歲女子被捕，涉嫌假冒內地執法人員，企圖騙款。

大嶼山海面內地女穿救生衣游水疑偷渡 報稱深圳出發欲游到維港

大嶼山今日（15日）發生內地人偷渡來港案。事發早上7時半，警方接獲一名男子報案，大嶼山雞翼角對開海面，一名女子穿著救生衣在上址游泳。

人員到場後救起該名女子，經警方調查後，證實女子為一名持中國身分證的內地人（47歲姓祁）。據悉，有人報稱從深圳出發，欲游至維港登岸。警方遂以涉嫌「非法入境」將女子拘捕。其後，女子報稱不適，由救護員送往屯門醫院治療。

日本櫻島火山爆發 灰柱衝3000米高空 鹿兒島25航班取消

位於日本九州鹿兒島縣的櫻島火山5月15至16日連續多次爆發，火山灰最高衝上3000米高空，據日媒報道，有25個在鹿兒島機場起飛和降落的航班取消。

結業潮｜全港僅存籐椅店5.20結束 屹立43年 第三代︰捱不住租金

【結業潮／老字號／傢俬店／籐椅】具有43年歷史、全港碩果僅存的「籐藝籐器公司」將於下周二（5月20日）結業，所有貨物將會大平賣。店主女兒曾小姐日前在社交媒體透露，雖然歷經金融風暴及SARS等香港大事件，但現在的經營環境實在太惡劣，近日確實承受不住租金成本，迫於無奈下只好「光榮結業」。她感嘆︰「藤椅夕陽行業咗20多年都捱過去，終於捱不到歲月時光。」

內地重病婦被要求「必須」本人取款 離院到銀行時去世 輿論激憤

周三（14日），內地一名網民爆料，稱自己姑媽因重病纏身，讓女兒持證件前往中國農業銀行的湖南株洲田心支行取款看病，但被銀行要求必須「本人前來辦理」。之後，老人被家屬抬至銀行辦理業務，可就在辦理取款業務期間去世。湖南株洲市石峰區政府工作人員回應表示，經法警確認，老人是突發疾病死亡，目前已經上報處理。

北京出軌醫生肖飛吊銷醫師執照 情婦董襲瑩撤4證書包括醫師資格

4月底，北京中日友好醫院的胸腔外科醫師肖飛被他的妻子實名舉報，指他在院內至少同4個女同事有婚外情，有護理師、護理長同醫師。其中一位情婦實習醫師董襲瑩是北京協和醫學院畢業的醫學博士。

但網民發現，董襲瑩本科在美國讀的是經濟學，從巴納德學院畢業回國後，她透過北京協和醫學院的「4+4」項目，只用了四年時間就拿到醫學博士學位，另外論文也有抄襲造假的問題，引發特權的批評。

國家衛健委介入調查，今日（15日）公布調查和處罰結果，對肖飛予以吊銷醫師執業證書，並給予五年以上禁止從事醫療衛生服務的處罰，對中日友好醫院給予責令限期改正、警告並罰款的處罰。北京市衛生健康委依據醫師管理法律法規，撤銷董某瑩的畢業證書、學位證書、醫師資格證書、醫師執業證書。

英國多名中國人失蹤？使館解畫：晚上趕論文、白天睡大覺致未回電

日前，中國駐英國大使館稱接到多宗中國公民失蹤失聯相關求助，並提醒在英中國公民及親屬，要切實加強安全防範，可與家人約定暗號，遇危險或緊急情況時通過暗號向家人求救。事件引起輿論關注，周三（14日），駐英使館新聞發言人接受新華社採訪時回應稱，這是正常的領事提醒，並指失蹤失聯的原因，大部分是未能及時接聽家人電話，例如晚上趕論文、白天睡大覺。