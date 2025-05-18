今日新聞8分鐘｜電動單車龍翔道上斜｜牛頭角過路翁捱小巴撞亡

屯門蒙面刀賊4天眼下打劫 掠寵物店$2,400後逃去 警查天眼追緝

屯門今日（17日）發生持刀搶劫案。下午3時43分，警方接獲一名女職員報案，新墟青柏徑6號一家寵物用品店，一名蒙面男賊闖進店內，並手持一把20厘米長的生果刀，指嚇她並要求將錢拿出。當時店內員有44歲姓戴女職員一人，她受驚下，將2,400元現金交予賊人，賊人得手後逃跑。

銅鑼灣站扶手電梯「炒梯」釀一傷 港鐵：乘客鞋卡梯級致電梯煞停

港鐵銅鑼灣站發生扶手電梯意外。《香港01》接獲讀者提供影片，指銅鑼灣站一條扶手電梯懷疑「炒梯」，並有人受傷。從相關影片見到，意外後一名女子坐在扶手電梯附近地面，一名男童在旁陪伴，亦有數名港鐵職員到場，分別協助傷者和疏導人流。港鐵回覆《香港01》查詢指，初步調查相信，有乘客的鞋卡在梯級之間，令安全裝置啟動，並制停電梯。

警瓦解跨境犯罪集團 專請內地人開傀儡戶口 清洗黑錢$1.18億元

警方商業罪案調查科本周四（15日）瓦解一個跨境洗黑錢集團，該集團專門招攬內地人做傀儡戶口持有人清洗黑錢，涉及金額高達1.18億元。行動中拘捕共12人，包括兩名骨幹成員及10名內地傀儡戶口持有人，並發現集團在旺角租用一個住宅單位用來策劃及操控洗黑錢的行動基地，並安排傀儡戶口持有人入住。

牛頭角過路翁捱小巴撞 昏迷送院搶救後不治

牛頭角發生嚴重車禍。今日（18日）上午9時，牛頭角道297號一輛小巴撞倒一名男子，男子頭部受重創，倒地昏迷不醒。

救援人員到場，男傷者已無呼吸脈搏，由救護車送往聯合醫院搶救，最終證實不治。警方正調查事故成因。

有片｜無裝備電動單車男龍翔道上斜 車速與巴士相近 網民斥危險

網上今日（ 17日）流傳一段影片，相信是由巴士乘客拍攝，巴士正沿龍翔道沿左二線往觀塘方向而行。片段可見，巴士駛至近明愛醫院對出時，一名年輕男子駕駛一輛懷疑電動單車沿左線上斜，其間，他不曾踩動腳踏。該名男子沒有配備頭盔或任何保護裝備，其單車車速更與巴士相近。

墨西哥海軍大型帆船撞擊布魯克林大橋 至少2死17傷｜有片

一艘懸掛有墨西哥國旗的海軍大型帆船5月17日在美國紐約曼哈頓與長島之間的東河（East River）巡游時，因桅桿過長，不慎撞上布魯克林大橋。紐約市長亞當斯（Eric Adams）證實，指有19人受傷，他早前稱傷者中有4人危殆，之後補充4人中有2人傷重不治。

教宗就職彌撒聖伯多祿廣場舉行 良十四世接受漁人權戒

新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒2025年5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。良十四世正式成為第267任教宗。

美國加州驚現「變形UFO」！盤旋15分鐘 從六角形變圓形亮如滿月

美國加州近日發生不明飛行物目擊事件。

輕鐵加裝樹木監察系統監測高風險樹木 港鐵：或擴至其他交通網絡

颱風季節將至，港鐵就加強列車安全有新措施。港鐵於2023年研發「樹木監察系統」，現今投入於輕鐵網絡使用，系統透過光學雷達收集樹木進入輕鐵行駛範圍的風險數據，交由AI人工智能分析後，通知樹木管理團隊檢查確認，安排修剪高風險的樹木。

港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強表示，系統應用以來發出逾600個預警提示；安裝後可平時一個月可巡查整個輕鐵網絡一次，按需可增至一星期一次，未來考慮應用至其它交通網絡。