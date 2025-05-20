旅客留宿麥當勞　卓永興稱旅客過夜時間沒大減少：報道有啲誇大咗

政務司副司長卓永興今（12日）率領跨局代表舉行記者會，公布推出9個旅遊熱點項目。卓永興說，推行9個熱點項目沒有硬性的KPI，但相信有助吸引旅客訪港。他提到旅客在五一黃金周訪港留宿麥當勞一事，認為相關報道「係有啲誇大咗」，呼籲市民不要過分被此類事情影響，「咁就唔好去畀一兩個畫面，就覺得好多人嚟到香港其實係唔消費，實際上大家諗下呢亦都唔可行，你去到一個地方，唔通你真係帶住樽水去行一日，然後去返你本來出發嘅地方？」



五一黃金周期間，晚上尖沙咀北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息。（資料圖片/陳永武攝）

五一黃金周期間，晚上尖沙咀北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息。

政務司副司長卓永興今（12日）率領跨局代表舉行記者會，公布推出9個旅遊熱點項目。（洪戩昊攝）

卓永興指客觀數據旅客過夜時間沒大減少

被問旅客「窮遊」一事，卓永興指留意到最近有報道刊出旅客留宿麥當勞照片，但他認為相關報道「係有啲誇大咗」，參考客觀數據，旅客過夜時間「冇乜少到」，「咁就唔好去畀一兩個畫面，就覺得好多人嚟到香港其實係唔消費，實際上大家諗下呢亦都唔可行，你去到一個地方，唔通你真係帶住樽水去行一日，然後去返你本來出發嘅地方？」

五一黃金周期間，尖沙咀有麥當勞分店有大約50人「留宿」，他們直接趴在桌上休息。（資料圖片/陳永武攝）

咁就唔好去畀一兩個畫面，就覺得好多人嚟到香港其實係唔消費，實際上大家諗下呢亦都唔可行，你去到一個地方，唔通你真係帶住樽水去行一日，然後去返你本來出發嘅地方？ 政務司副司長卓永興

卓永興又說，現時推動的這9個項目，如去行大帽山，即使只想著享受大自然美景，結束行程後亦自然會去附近食肆用餐，附近大帽山腳亦有出名的茶室；再不然也可以去荃灣，同樣有消費的地方。他呼籲市民不要過分被此類事情影響，強調香港歡迎不同類型的旅客。

政府計劃推出9個旅遊熱點項目，包括香港工業品牌旅遊，開拓「香港製造」工業旅遊，打造可供旅客參觀、體驗和消費的熱點、維園市集、紫花風鈴木園、特色社區 - 舊城中環深度遊、特色社區 - 香港龍城深度遊、紀律先鋒巡禮、開放油麻地警署、「四山」旅遊、活化前紅磡鐵路貨運碼頭。卓永興說，推行9個熱點項目沒有硬性的KPI（關鍵績效指標），但相信有助吸引旅客訪港。

卓永興說，推行9個熱點項目沒有硬性的KPI（關鍵績效指標），但相信有助吸引旅客訪港。（洪戩昊攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩說，今年首4個月共有1600萬名旅客訪港，形容數字令人鼓舞。（洪戩昊攝）

沒有旅客增幅硬指標 羅淑佩：「人氣來財氣自然就來啦」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩說，今年首4個月共有1600萬名旅客訪港，形容數字令人鼓舞，政府現時除多搞盛事及大景點外，亦希望在全香港提供更多的選擇，有更多的熱點，可讓不論是過夜與否的旅客來港都有更多選項，從而更想來香港旅遊，「人氣來，財氣自然就來啦」，故沒有硬指標評估推行此9個項目後旅客增幅。

羅淑佩續說，會專注在如何令現時來港的旅客體驗更好、更豐富。她提到生態旅遊，如四山的特色是較容易去到，又例如山頂除纜車可以到達外，亦可選擇乘坐巴士或小巴等交通工具到達。她又指，香港的山景和山徑都很受歡迎，除內地的旅客外，來自日本、韓國和歐洲的旅客都很喜歡，而是次推行四山的項目，正正是將香港更多的山俓景色介紹予旅客。

現時香港很多景點都要靠網民透過社交媒體，如小紅書發掘出來，被問及政府有何方法令旅客不跟隨社交媒體的景點遊覽，而是跟隨政府所推的9個景點去遊玩。卓永興說，旅客到全世界旅遊亦不會只跟隨政府推介的景點，故政府要做的不是要旅客不去看小紅書推介的景點、只看政府的宣傳資訊，而是要利用該社交媒體，如邀請外地網紅來港拍片宣傳，至於最終旅客是否來港旅遊、來港後要到甚麼景點要視乎旅客本身的喜好。