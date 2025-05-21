結業潮｜主打婚宴「CLUB ONE會所1号」港島康山店 5.25約滿告別
撰文：譚皚璧
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近期本港結業潮停不了，今次結業的是主打宴會場地、香港「會所式宴會」品牌「CLUB ONE會所1号」，位於港島太古站的時尚康山分店。據「CLUB ONE會所1号」的公告，由於該店租約期滿，將於下周日（25日）正式結束營業。公告又寫着感謝顧客「一直以來的支持與厚愛」，並歡迎顧客光顧集團旗下其他餐廳。
香港「會所式宴會」品牌「CLUB ONE會所1号」，位於港島太古康蘭居的時尚康山分店近日貼出公告，指由於該店租約期滿，將於下周日（25日）正式結束營業。公告又寫着感謝顧客「一直以來的支持與厚愛」，並歡迎顧客光顧集團旗下其他餐廳。
根據「CLUB ONE會所1号」官網資料，時尚康山分店為港島東宴會場地，主打輕婚禮及會所式婚宴，場地分成上下兩層宴會廳，可容納逾700人，均設有娛樂區或酒會區，供賓客席前享樂。舞台設有巨型LED牆，配上專業服務設備，適合各類型公司宴會及私人派對。
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