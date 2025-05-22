將軍澳線停駛．足本重溫｜港鐵指電力系統跳掣　架空電纜組件故障

港鐵今日（22日）5時許表示由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務暫停，因此無法由將軍澳及油塘乘搭列車過海到港島鰂魚涌站和北角站，相反亦然。至10時33分恢復全線通車，影響約5小時多。



港鐵晚上約10時半開記者會，交代事故原因。港鐵表示，事件是電力系統「跳掣」所致，初步調查架空電纜組件有問題，非行車時間會繼續檢測。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，剛是放工時間，市民無法經將軍澳線5過海。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛。在油塘站過海往北角月台，一度有不少人等待港鐵安排，最終列車服務未有恢復。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛。在油塘站過海往北角月台，有消防到來調查。（羅國輝攝）

車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，電力系統跳掣，電力供應中斷，將軍澳線去北角訊號系統受影響，當時正值放工繁忙時間，個別列車停於隧道，有序地將列車駛去站台，乘客安全有序離開。

她表示，維修團隊即時搶修，所以晚上恢復部分列車服務，10點33全線恢復行車。期間港鐵設立不同接駁車，當時正值黃金時間，路面繁忙，港鐵一直與運輸處及相關部門緊密聯繫，並透過廣播及mtr mobile提醒乘客使用其他路線及交通工具。

她表示有130幾名同事處理案件。

+ 6

車務工程維修總管李劍雄表示，處理電力系統期間，需要處理列車離開現場，而列車停時仍有跳掣現象。初步調查，架空電纜組件有問題，非行車時間會繼續檢測，有同事仍在檢測。她表示，有乘客反映鰂魚涌去油塘線路有火花，因架空電纜十分高壓，發生跳掣時會有相關現象。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，向工作人員查詢進展，可惜列車服務未有恢復。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，有港鐵工程人員到北角站月台檢查。（梁鵬威攝）

+ 9

港鐵將軍澳線晚上8時40分恢復將軍澳區內恢復行車，但調景嶺來往北角的過海段未恢復服務。（港鐵網頁圖片)

港鐵下午5時許表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，觀塘線服務維持駛至調景嶺站，港鐵在該站外設接駁巴士，載乘客往區內其他四個車站，大排長龍。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，觀塘線服務維持駛至調景嶺站，港鐵在該站外設接駁巴士，載乘客往區內其他四個車站，大排長龍。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，觀塘線服務維持駛至調景嶺站，有住在將軍澳站一帶的乘客不等接駁車，行路回家。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，觀塘線服務維持駛至調景嶺站，港鐵在該站外設接駁巴士，不過有人選擇騎共享單車回家。（羅國輝攝）

+ 11

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，在北角原新光戲院外巴士站，大批將軍澳及九龍東居民改坐巴士過海回家。每部過海巴士都滿載，警員在場維持秩序。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，在北角原新光戲院外巴士站，大批將軍澳及九龍東居民改坐巴士過海回家每部過海巴士都滿載，人龍排出馬路，警員在場協助。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，在北角原新光戲院外巴士站，大批將軍澳及九龍東居民改坐巴士過海回家，每部過海巴士都滿載。（梁鵬威攝）