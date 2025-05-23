港鐵將軍澳綫停駛｜無載客列車測試再遇短路急停 秒間爆閃逐格睇
撰文：倪清江
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港鐵將軍澳綫周四（22日）因電力系統短路「跳掣」，導致全線一度停駛，而出事的過海段停止服務五小時。
有乘客指鰂魚涌站往油塘站路段曾出現火花，網上有從車長室拍攝的短片，「捕獲」短路爆閃一刻。不過據悉，該短片並非事發一刻拍攝到，而是其後以無載客列車測試時，再次出現短路情況，港鐵在晚上記者會時也有提到曾二度短路「跳掣」。
▼港鐵將軍澳綫第二度短路「跳掣」逐格睇▼
鰂魚涌往油塘站路段出現火花 工程維修總管：架空電纜短路時會出現
車務營運及本地鐵路總管李婉玲周四晚上在記者會表示，下午5時15分，將軍澳綫油塘至北角站一個隧道的電力系統跳掣，導致該路段電力受阻，其後將軍澳綫寶琳至康城站的訊號系統亦相繼受阻，無法繼續行車。
車務工程維修總管李劍雄表示，經初步調查，將軍澳綫的架空電纜組件有短路跡象。他指有乘客反映鰂魚涌往油塘站路段出現火花，他解釋指架空電纜十分高壓，短路時會出現相關情況。
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網上「爆閃」短片非事發一刻
周四晚上網上流傳一條港鐵行車隧道內爆閃短片。消息人士表示，該短片並非下午事發一刻時所拍攝，而是在維修後，以無載人列車進行測試時，再次遇到架空電纜短路急停，二度發生。
李劍雄在記者會時提到初步調查，架空電纜組件有問題。他表示，在處理時要逐一將路段上列車移離，並進行不同安全檢測，「喺列車移離時，仍然有跳掣現象」。
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